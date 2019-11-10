Эксперт рассказал о планах США и курдских группировок продолжить воровать нефть в Сирии

Москва, 10 ноября. Кандидат исторических наук, политолог, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал о планах США и курдских группировок продолжить воровать нефть с нефтяных месторождениях в Сирии.

США обозначили свое военное присутствие на Ближнем Востоке из-за нефти и собираются в дальнейшем использовать регион в качестве сырьевого ресурса, отметил эксперт. При этом американская сторона может прибегать к помощи курдских бандформирований, частных военных компаний и террористов из «Исламского государства»1 (организация запрещена в России. — Прим. ред.)

«США хотят иметь протекторат над центрами, которые являются пересечением экономических и политических путей, и над нефтяными месторождениями», — цитирует политолога портал «Полит Россия».

По его словам, США не отступятся даже от нелегальной формы добычи нефти в Сирии. Нефтегазовые месторождения Вашингтон контролирует с помощью курдских бандформирований. США не планируют уходить из региона в дальнейшем, а намерены использовать его как сырьевой ресурс, что будет формировать конфликт, подчеркнул Бредихин.

«Американцы, благодаря тому, что там находятся их войска, их оружие, их бронетехника, могут начать постепенно через своих же военных, которые, как они говорят, охраняют нефтяные ресурсы, спонсировать представителей «Исламского государства», — заключает эксперт.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты намерены на неопределенный срок сохранить контроль над нефтегазовыми месторождениями в Сирийской Арабской Республике, сообщила «Газета.ру».

Эспер пригрозил, что Пентагон использует военную силу для «защиты сирийских нефтяных ресурсов». В Вашингтоне не скрывают, что доходы от сирийской нефти идут, в том числе на поддержание курдских террористов, однако сами США также имеют от этого грабежа серьезную прибыль.

1 Организация запрещена на территории РФ.