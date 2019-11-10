Военная полиция РФ провела патрулирование по двум маршрутам у границы Сирии и Турции

Дамаск, 10 ноября. Колонна военной полиции Вооруженных сил России в субботу провела патрулирование на сирийско-турецкой границе в районе города Кобани (Айн-эль-Араб). Об этом журналистам сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

«9 ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Далак-Магара в провинции Алеппо и Айн-Иса - Свейдия-Кабира в провинции Эль-Хасака», — заявил Боренков.

Генерал отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на оказание всесторонней помощи в восстановлении мирной жизни и невоенное разрешение конфликта.

Турция с 9 октября проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Военные действия были направлены на уничтожение террористической угрозы и освобождение от курдских боевиков из SDF приграничных территорий.

Во время военных действий в Сирии боевики SDF сотрудничали с экстремистами запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство» и захватили восточное побережье Евфрата. Эти группировки подвергали насилию местное население и под предлогом борьбы с террористами грабили и убивали мирных жителей.

В Сочи 22 октября прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании.

На следующий день на сирийскую сторону границы Сирийской Арабской Республики и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. В соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями также реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Первое совместное с турецкими военнослужащими патрулирование военная полиция ВС России провела 1 ноября, сообщает «Газета.ру». Маршрут патрулирования составил 110 километров.