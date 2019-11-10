Эксперт назвал курдских радикалов инструментом влияния Вашингтона в Сирии

Москва, 10 ноября. Заместитель директора Института наследия Евгений Бахреевский назвал курдских радикалов инструментом США, который необходим для сохранения контроля над нефтегазовыми месторождениями в Сирии.

По словам эксперта, процесс в республике развивается достаточно сложно. В Сирии остается много работы для сирийского правительства, Турции, Ирана и России.

Бахреевский также отметил, что ему понятны заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности продолжить антитеррористическую операцию, так как пока Анкара не выполнила декларированные задачи по прекращению транзита оружия и боевиков для сепаратистских курдских организаций и обеспечению контроля над сирийско-турецкой границей.

По словам эксперта, Вашингтон стремится сохранить контроль и не планирует уходить из Сирии, несмотря на сделанные ранее президентом США Дональдом Трампом заявления.

«Выясняется, что президент США очень любит нефть, и сам в этом откровенно признается. Разумеется, сирийская нефть – это не какой-то там стратегический запас, но это рычаг влияния на ситуацию внутри Сирии. Поэтому Вашингтону важен контроль над нефтегазовыми месторождениями. Я думаю, что курды для американцев только лишь инструмент и, если им понадобится другой инструмент, они будут действовать по-другому», — цитирует Бахреевского «Слово и Дело».

Турция с 9 октября проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Военные действия были направлены на уничтожение террористической угрозы на границе двух стран и освобождение приграничных территорий от курдских боевиков из вооруженных формирований SDF, которые Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Во время военных действий в Сирии боевики SDF, которые сотрудничали с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), захватили восточное побережье Евфрата. Также сообщалось, что под предлогом «борьбы с ИГ»1 курдские группировки неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании.

На следующий день на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

В политическом процессе урегулирования в Сирии достигнут существенный прогресс, считает Глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, лидирующую роль в этом вопросе играют страны «астанинского формата» (Россия, Иран и Турция), сообщает «Газета.ру». Лавров напомнил, что в Женеве 30 октября открылось первое заседание сирийского Конституционного комитета и впервые был запущен прямой межсирийский диалог по связанным с Основным законом республики вопросам.

1 Организация запрещена на территории РФ.