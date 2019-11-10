Вице-премьер Украины заявил о необходимости «научиться жить» рядом с Россией

Киев, 10 ноября. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал страну «заложницей географии» и заявил о необходимости «научиться жить» рядом с Россией. Мнением чиновник поделился в эфире украинского телевидения.

«Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить», — отметил Кулеба.

В то же время вице-премьер назвал Россию «врагом Украины», а такое положение вещей закономерностью. Украинская сторона должна построить модель отношений с российской на трех уровнях: политическом, экономическом и межчеловеческом, считает чиновник.

По словам вице-премьера, все более-менее ясно с политическими и человеческими отношениями, наиболее шаткой он назвал экономическую сферу. Кулеба призвал рационально и прагматично подходить к отношениям с Россией. Киев должен действовать четко исходя из своего интереса, который заключается в движении на Запад и строительстве «цивилизованной, европейской страны». При этом Украина должна становиться экономически сильной, заключил чиновник.

Ранее Кулеба заявлял, что Киев не будет снова подавать заявку на получение плана действий по членству в НАТО, сообщила со ссылкой на СМИ газета «Известия». Он подчеркнул, что этот вопрос должен быть техническим, а не политическим.

По словам вице-премьера, Киев считает действующей поданную в 2008 году заявку. Тогда инициативы Украины и Грузии поддержали участвовавшие в саммите НАТО в Бухаресте страны, которые поручили министерствам иностранных дел принимать дальнейшие решения по этому поводу, сообщил Кулеба.