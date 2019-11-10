Эксперт рассказал, как Турция ломает планы США на курдские банды

Москва, 10 ноября. Встреча спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри с министром обороны Турции Хулуси Акаром показала, что у Вашингтона не осталось аргументов для разграбления нефтегазовых месторождений и поддержки курдов в Сирийской Арабской Республике. Такое мнение высказал директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

Встреча прошла 17 октября в Анкаре. На фоне общей картины сирийских событий она была довольно показательной, считает Коновалов. Турция ломает планы США на кражу сирийской нефти и поддержку курдских банд, отметил эксперт.

По мнению специалиста, отрицать, что США нарушают суверенитет Сирии и грабят ее ресурсы, не имеют права даже ближайшие союзники Вашингтона. Он назвал действия американской стороны жестом отчаяния, так как у нее практически не осталось пространства для маневров на Ближнем Востоке.

Коновалов подчеркнул, что Турция давит на США из-за поддержки курдских террористов, а Россия постоянно поднимает в ООН вопрос о нарушении Вашингтоном международного права.

«Эта многоходовка неминуемо закончится окончательным проигрышем США в регионе – Турция быстро учится выгодно оборачивать малейшие просчеты США в свою пользу. Она уже говорит языком ультиматумов – всего день понадобился высоким чинам США, чтобы после обвинений Эрдогана объясняться в Анкаре. И турки еще не раз нанесут политические удары по планам Штатов на Ближний Восток», — цитирует Коновалова портал «Экономика сегодня».

Ранее газета «Известия» сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии на востоке Сирии.

С 9 октября Турция проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Анкара заявляла, что военные действия были направлены на уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь шла об освобождении приграничных территорий от курдских боевиков из SDF. Эти вооруженные формирования Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Во время военных действий в Сирии боевики SDF, которые сотрудничали с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), захватили восточное побережье Евфрата. Также сообщалось, что эти группировки подвергали насилию местное население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.