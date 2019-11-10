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Эксперт рассказал, как Турция ломает планы США на курдские банды

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Эксперт рассказал, как Турция ломает планы США на курдские банды

Москва, 10 ноября. Встреча спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри с министром обороны Турции Хулуси Акаром показала, что у Вашингтона не осталось аргументов для разграбления нефтегазовых месторождений и поддержки курдов в Сирийской Арабской Республике. Такое мнение высказал директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

Встреча прошла 17 октября в Анкаре. На фоне общей картины сирийских событий она была довольно показательной, считает Коновалов. Турция ломает планы США на кражу сирийской нефти и поддержку курдских банд, отметил эксперт.

По мнению специалиста, отрицать, что США нарушают суверенитет Сирии и грабят ее ресурсы, не имеют права даже ближайшие союзники Вашингтона. Он назвал действия американской стороны жестом отчаяния, так как у нее практически не осталось пространства для маневров на Ближнем Востоке.

Коновалов подчеркнул, что Турция давит на США из-за поддержки курдских террористов, а Россия постоянно поднимает в ООН вопрос о нарушении Вашингтоном международного права.

«Эта многоходовка неминуемо закончится окончательным проигрышем США в регионе – Турция быстро учится выгодно оборачивать малейшие просчеты США в свою пользу. Она уже говорит языком ультиматумов – всего день понадобился высоким чинам США, чтобы после обвинений Эрдогана объясняться в Анкаре. И турки еще не раз нанесут политические удары по планам Штатов на Ближний Восток», — цитирует Коновалова портал «Экономика сегодня».

Эксперт рассказал, как Турция ломает планы США на курдские банды

Ранее газета «Известия» сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной военной миссии на востоке Сирии. 

С 9 октября Турция проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Анкара заявляла, что военные действия были направлены на уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь шла об освобождении приграничных территорий от курдских боевиков из SDF. Эти вооруженные формирования Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Во время военных действий в Сирии боевики SDF, которые сотрудничали с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), захватили восточное побережье Евфрата. Также сообщалось, что эти группировки подвергали насилию местное население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Экономика сегодня
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