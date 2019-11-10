Череп неизвестного происхождения найден при поисках фрагментов тела убитой девушки в Мойке

Санкт-Петербург, 10 ноября. Череп неизвестного происхождения найден в ходе поисков фрагментов тела убитой девушки в реке Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Водолазы продолжают поиски фрагментов тела аспирантки, предположительно убитой и расчлененной историком Олегом Соколовым. В ходе операции был найден череп неизвестного происхождения. Внешне он напоминает человеческий. Предстоит экспертиза, передают «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что известный историк Олег Соколов был найден в реке Мойка с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки аспирантки. Преподаватель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его квартире нашли другие фрагменты тела девушки.

По данным RT, в рюкзаке историка также обнаружили пистолет.

Газета.ru сообщала, что Соколов оформил явку с повинной.