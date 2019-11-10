Эксперт обвинил Трампа в бандитской логике при краже нефти силами курдских боевиков

Москва, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп пользуется бандитской логикой в Сирии, грабя нефть усилиями курдских боевиков. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Баранец.

Он отметил, что американцы укрепляют на северо-востоке Сирии. США стремятся к наращиванию контингента и военной техники в регионе. Баранец полагает, что Вашингтон пытается удержать подконтрольные нефтяные вышки силами курдских боевиков.

«Они пытаются не только нарастить контингент и военную технику, но еще и стараются привлечь на свою сторону курдских террористов, чтобы их руками защищать те нефтяные вышки, которые контролирует Вашингтон. Хитроумные американцы придумали это, чтобы не гибли их солдаты», — цитирует «НьюИфнорм».

Баранец также указал на эффективность сотрудничества России и Турции, заключивших меморандум по Сирии. Соглашение было призвано освободить сирийцев от гнета курдских бандформирований. Полковник в отставке подчеркнул, что Москва и Анкара настаивают на соблюдении государственного суверенитета Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщала RT.

Также сообщалось, что Эрдоган назвал условия для начала новой военной операции в Сирии.