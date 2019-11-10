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Российский эксперт представил в Индии доказательства фальсификации химатак в Сирии

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Российский эксперт представил в Индии доказательства фальсификации химатак в Сирии

Нью-Дели, 10 ноября. Директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил индийским экспертам доказательства фальсификации химатак в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Встречи прошли в стенах Делийского университета и в Международном фонде имени Вивекананды. Отмечается, что представители Индии уделили должное внимание информации о причастности к инсценировкам организации «Белые каски», действующей на неподконтрольной Дамаску территории.

«И студентам, и достаточно серьезным экспертам из фонда имени Вивекананды была интересна эта информация, касающаяся деятельности «Белых касок», — сказал Григорьев.

Ранее эксперт рассказал о задачах «Белых касок» в Сирии в беседе с RT.

Газета.ru публиковала видео инсценировки химатаки «Белыми касками» в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.

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