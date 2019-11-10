Подозреваемый в убийстве историк Соколов оформил явку с повинной

Санкт-Петербург, 10 ноября. Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Если и имело место такое страшное преступление, в котором признался мой подзащитный, то оно, несомненно, было совершено под влиянием сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта», — добавил юрист.

Он напомнил, что в России действует презумпция невиновности, в силу которой никто не может считаться виновным в совершении преступления, пока вина не установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

«Но приговор пока не вынесен, и до этого момента считать какого-либо человека виновным в чем-либо запрещено Конституцией РФ и статьей 14 Уголовно-процессуального Кодекса РФ», — сказал Почуев.

Ранее стало известно, что известный историк Олег Соколов был найден в реке Мойка с рюкзаком, в котором находились женские руки. В квартире преподавателя нашли другие фрагменты тела девушки. Погибшей оказалась аспирантка Анастасия Ещенко. Ее связывали с Соколовым научные интересы и романтические отношения.

По информации Газета.ru, Соколов ранее был замечен в некорректном поведении по отношению к студенткам.

Также сообщалось, что выпускница РГПУ им. А. И. Герцена Кристина пожаловалась на непристойное поведение петербургского депутата Бориса Вишневского. Она утверждает, что преподаватель приставал к студенткам. Сам Вишневский отрицает свою вину. Он назвал обвинения в свой адрес голословными.