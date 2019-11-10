Блогер призвал внимательно относиться к жалобам студентов на домогательства преподавателей

Санкт-Петербург, 10 ноября. Блогер Эрнест Макаренко призвал внимательно относиться к сообщениям студентов о неподобающем поведении преподавателей.

По его мнению, правоохранительные органы не всегда должным образом реагируют на подобную информацию. Макаренко отмечает, что люди, обличенные властью, склонны чувствовать свою безнаказанность. В качестве примера он привел депутата Законодательного собрания, профессора кафедры политологии в РГПУ имени Герцена Бориса Вишневского. Если верить информации бывшей студентки вуза Кристины, педагог некорректно вел себя по отношению ко многим девушкам.

«Борис Лазаревич специально выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц: у них пока нет в городе ни друзей, ни знакомых, их некому защитить», — утверждает студентка.

Следует отметить, что Вишневский отрицает эти обвинения. Депутат утверждает, что никогда не преподавал у первокурсниц. По мнению Макаренко, все подобные случаи должны тщательно расследоваться.

«Безусловно, когда есть хоть малейшее подозрение на реальную угрозу жизни и здоровью — полиция должна на это реагировать немедленно, заниматься расследованием», — цитирует Nation News.

Макаренко подчеркнул, что пассивная позиция правоохранителей может привести к печальным последствиям. Он напомнил, что накануне в Петербурге был найден расчлененный труп Анастасии, работавшей вместе с преподавателем исторического факультета Олегом Соколовым.

Ранее Газета.ru сообщала, что Соколов является подозреваемым и уже дал признательные показания. Его адвокат полагает, что если его подзащитный мог совершить преступление в состоянии аффекта.