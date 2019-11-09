Ходорковский не позвал в Вильнюс Навального и Соболь, проваливших акции в Москве

Москва, 9 ноября. Олигарх Михаил Ходорковский не пригласил на форум «Свободная Россия» в Вильнюсе активных участников акций «оппозиции» в Москве.

Ежегодное мероприятие традиционно объединяет русофобов и открытых антироссийских пропагандистов. Однако в этом году в столицу Литвы не были приглашены Алексей Навальный и Любовь Соболь. По мнению журналиста «Народных новостей» Игоря Лукьянова, это обстоятельство дает серьезную пищу для размышлений. Он полагает, что Навальный и Соболь впали в немилость после провала акций в ходе избирательной кампании в Москве.

«Алексея Навального, Любовь Соболь и Гудковых не пригласили на русофобский форум в Вильнюсе «Свободная Россия». Этот факт наводит на размышления, учитывая, что мероприятие спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский. Похоже, за летние провалы миллиардер списал столичных либералов со счетов», — заключает автор.

Лукьянов добавил, что попытки Навального, Соболь и их соратников радикализировать общественное настроение потерпела крах. Не принесла успеха и концепция «умного голосования». Провал признают и сами «оппозиционеры».

«Как можно спорить про «Умное голосование», когда его итогом стал «слитый протест», мэр Москвы Сергей Собянин на месте, а много людей село в тюрьму?», — задается вопросом шахматист Гарри Каспаров.

Ранее адвокат Антон Сорвачев рассказал о том, как Ходорковский и Навальный довели «оппозицию» до банкротства. Юрист полагает, что денежные вливания в «оппозиционеров» западными кураторами вскоре могут прекратиться. Несмотря на значительные финансовые затраты, никаких результатов эти усилия не приносят.