Путин и Эрдоган обсудили урегулирование конфликта в Сирии

Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике в телефонном разговоре. Об этом сообщает администрация российского лидера.

Беседа состоялась по инициативе Анкары. Путин и Эрдоган подробно обсудили ситуацию в Сирии. Они высоко оценили сотрудничество Москвы и Анкары в САР. Собеседники договорились продолжить усилия в рамках Меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией, который был принят по итогам переговоров в Сочи 22 октября 2019 года.

Также Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Главы России и Турции ожидают, что уже в конце 2019 года будет введен в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток».

RT отмечает, что в ходе телефонной беседы был согласован график дальнейших встреч представителей России и Турции.