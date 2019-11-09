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«Коммерсант» поддерживает террористов ПНС, похитивших россиян в Ливии

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«Коммерсант» поддерживает террористов ПНС, похитивших россиян в Ливии

Москва, 9 ноября. Террорист, связанный с Правительством национального согласия Ливии, Фатхи Башага, причастный к похищению россиян, дал интервью для американского издания Bloomberg.

Федеральное агентство новостей уже публиковало расследование о связи так называемого Правительства национального согласия с террористами. В частности в структуру, которую возглавляет Башага, входит множество бандформирований, связанных с террористическими организациями.

В МВД ПНС Ливии входит группировка Абдельрауфа Карра RADA, под контролем которой находится неофициальная тюрьма «Митига». Здесь незаконно удерживаются российские социологи, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. 

Бандиты RADA широко применяют пытки и издевательства по отношению к заключенным, о чем ранее сообщали бывшие узники тюрьмы «Митига». 

Тем не менее, издание «Коммерсант» сочло возможным опубликовать интервью Фатхи Башага для Bloomberg.

 

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