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Клинцевич упрекнул в лицемерии Европу, поддерживающую курдских террористов в Сирии

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Клинцевич упрекнул в лицемерии Европу, поддерживающую курдских террористов в Сирии

Москва, 9 ноября. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, почему Европа продолжает поддерживать курдских боевиков в Сирии, но при этом опасается наплыва беженцев из САР. По мнению сенатора, Европа была и остается «продажной и лицемерной».

Ранее президент Сирии Башар Асад отметил, что самое опасное для Европы — поддерживать террористов в Сирии. Асад уверен, что европейским странам стоит волноваться не столько о проблеме сирийских беженцев, сколько о боевиках, которых они поддерживают в Сирийской Арабской Республике.

«Как можно бояться этих нескольких миллионов [беженцев], среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующих в Сирии по меньшей мере десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч террористов, не опасаясь, что они отправятся в твою страну?» — сказал Башар Асад в интервью RT.

Президент Сирии также отметил, что Европа нуждается в турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане, так как беженцы могут перебраться из Турции дальше на запад.

Клинцевич упрекнул в лицемерии Европу, поддерживающую курдских террористов в Сирии

Сенатор Франц Клинцевич считает, что Европа боится пойти против интересов США, которые поддерживают боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF), а потому не включается в борьбу с террористами, предпочитая молча опасаться наплыва беженцев.

«Европа как была, так и остается продажной и лицемерной. Она на словах только говорит, что честная и демократичная, но по факту она продажная. В данном случае они так делают, поскольку хозяин так сказал. У хозяина другие цели и задачи, которые противоречат целям и задачам Европы. Она от своего хозяина страдает. Ему сегодня нужны курды», — отметил сказал Франц Клинцевич в беседе с iReactor.

При этом член Совфеда уверен, что ждать помощи от Европы в урегулировании сирийского кризиса не стоит. По его словам, единственным игроком на международной арене, который способен помешать дальнейшему распространению террористической угрозы в регионе, является Россия.

«Дорожная карта, которая позволяет хоть как-то связать мир и убрать противоречия, есть только у России, и она успешно ее реализовывает», — резюмировал сенатор.

Напомним, с 9 октября Турция проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Анкара заявляла, что военные действия были направлены на уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь шла об освобождении приграничных территорий от курдских боевиков из SDF. Эти вооруженные формирования Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Клинцевич упрекнул в лицемерии Европу, поддерживающую курдских террористов в Сирии

Во время военных действий в Сирии боевики SDF, которые сотрудничали с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), захватили восточное побережье Евфрата. Также сообщалось, что эти группировки подвергали насилию местное население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: iReactor
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