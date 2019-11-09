Клинцевич упрекнул в лицемерии Европу, поддерживающую курдских террористов в Сирии

Москва, 9 ноября. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, почему Европа продолжает поддерживать курдских боевиков в Сирии, но при этом опасается наплыва беженцев из САР. По мнению сенатора, Европа была и остается «продажной и лицемерной».

Ранее президент Сирии Башар Асад отметил, что самое опасное для Европы — поддерживать террористов в Сирии. Асад уверен, что европейским странам стоит волноваться не столько о проблеме сирийских беженцев, сколько о боевиках, которых они поддерживают в Сирийской Арабской Республике.

«Как можно бояться этих нескольких миллионов [беженцев], среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующих в Сирии по меньшей мере десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч террористов, не опасаясь, что они отправятся в твою страну?» — сказал Башар Асад в интервью RT.

Президент Сирии также отметил, что Европа нуждается в турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане, так как беженцы могут перебраться из Турции дальше на запад.

Сенатор Франц Клинцевич считает, что Европа боится пойти против интересов США, которые поддерживают боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF), а потому не включается в борьбу с террористами, предпочитая молча опасаться наплыва беженцев.

«Европа как была, так и остается продажной и лицемерной. Она на словах только говорит, что честная и демократичная, но по факту она продажная. В данном случае они так делают, поскольку хозяин так сказал. У хозяина другие цели и задачи, которые противоречат целям и задачам Европы. Она от своего хозяина страдает. Ему сегодня нужны курды», — отметил сказал Франц Клинцевич в беседе с iReactor.

При этом член Совфеда уверен, что ждать помощи от Европы в урегулировании сирийского кризиса не стоит. По его словам, единственным игроком на международной арене, который способен помешать дальнейшему распространению террористической угрозы в регионе, является Россия.

«Дорожная карта, которая позволяет хоть как-то связать мир и убрать противоречия, есть только у России, и она успешно ее реализовывает», — резюмировал сенатор.

Напомним, с 9 октября Турция проводила на севере Сирии антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира». Анкара заявляла, что военные действия были направлены на уничтожение террористической угрозы на границе двух стран. В первую очередь речь шла об освобождении приграничных территорий от курдских боевиков из SDF. Эти вооруженные формирования Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Во время военных действий в Сирии боевики SDF, которые сотрудничали с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН), захватили восточное побережье Евфрата. Также сообщалось, что эти группировки подвергали насилию местное население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.