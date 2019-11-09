Эксперт в робототехнике согласился с Путиным в необходимости развивать ИИ

Президент России Владимир Путин, выступая на конференции ARTIFICIAL INTELLIGENCE JOURNEY 2019, проходящей в Москве 8-9 ноября, предложил ввести «свод этических правил» для регуляции взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Он заявил, что главной целью разработки мыслящих машин должно стать улучшение и облегчение жизни человека, а также указал на необходимость подготовки кадров для прорыва в этой технологической отрасли. Федеральное агентство новостей пообщалось с руководителем одного из участников рынка отечественной робототехники, генеральным директором фирмы «Alfarobotics» Владимиром Венеровым.

«Регулировать отношения искусственного интеллекта с человеком, пожалуй, стоит — тем более, что роботы уже взаимодействуют с людьми во многих различных процессах, связанных, например, с оплатой или предоставлением услуг. По сути, они уже стали субъектами права — и государство должно на это реагировать», — высказал свое мнение Венеров.

Однако в этом деле, по его мнению, важно «не перегнуть палку» и не зарегулировать еще только зарождающуюся отрасль, отчего та перестанет развиваться нужными темпами и в нужном направлении.

«Я бы сравнил это с планировкой парков, — сказал Венеров. — Знаете, когда парк только сделан, его не заливают бетонными дорожками сразу, а ждут, пока люди сами «нарежут» тропинки, как им удобно, и только потом приступают к работе, ориентируясь на проложенные ими пути. Такому же принципу нужно следовать и здесь».

Следуя данной логике, продолжил гендиректор «Alfarobotics», поскольку рынок искусственного интеллекта только формируется, то нужно дать всем участникам этого процесса — с одной стороны, производителям и разработчикам этих «продуктов», а с другой стороны, их потребителям — возможность освоиться в этом, выработать внутри себя некие прообразы норм и правил, и уже потом регулировать отрасль как-то «сверху».

«Причем еще надо определиться, что именно считать «искусственным интеллектом» — для некоторых и GPS-навигатор кажется таковым. Мы уже вовсю пользуемся нейронными сетями, да и автопилоты в самолетах вполне себе тянут на искусственный интеллект. Так, что же это в итоге такое? Надо полагать, что мы говорим про устройства, обладающие самосознанием — правда, неизвестно, можно ли к ним применить термин «личность», — рассудил Венеров.

По его мнению, такие «самоосознающие» нейронные сети появятся еще нескоро — точно не в ближайшие пять лет, а скорее всего, намного позже. Человек может сделать только что-нибудь подобное тому, что он раньше видел — а пока люди даже до конца не исследовали собственное сознание, и, соответственно, воспроизвести его с помощью техники не смогут.