Санкт-Петербург, 9 ноября. Студентки не должны молчать о домогательствах со стороны депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, чтобы не оказаться на месте убитой доцентом СПбГУ девушки. Такого мнения придерживаются эксперты, которых опросили журналисты издания «ПолитЭксперт».

9 ноября россиян потрясла история, произошедшая в Петербурге. Полицейские задержали мужчину, который пытался утопить в Мойке пакет с отрубленными женскими руками и пистолетом. Выяснилось, что им оказался 63-летний преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доцент и кандидат исторических наук Олег Соколов. По информации СМИ, жертвой преступления стала 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка была выпускницей Соколова и соавтором его научных работ. На допросе преподаватель СПбГУ заявил, что мотивом к убийству стала ревность.

При этом еще в 2018 году СМИ сообщали о студентке, которая обратилась в правоохранительные органы из-за побоев. В своем заявлении девушка сообщила, что Соколов являлся ее любовником, а когда она решила разорвать отношения, преподаватель стал оскорблять ее, избивать и угрожать расправой.

Олег Соколов — не первый преподаватель петербургского вуза, оказавшийся в центре скандала. Ранее выпускница РГПУ имени Герцена написала письмо в редакцию Nation News, в котором рассказала, что депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, который тоже занимается преподавательской деятельностью, домогался ее и ее сокурсниц несколько лет назад. Девушка подчеркнула, что «яблочник» пытался совратить студенток, которым едва исполнилось 18 лет.

В беседе с журналистами депутат Госдумы Александр Шерин, комментируя скандалы, отметил, что полиция должна проводить предупреждающие мероприятия, чтобы не допустить трагедий, а общественные организации — профилактические.

«Нужно, чтобы, конечно, работали вот такие общественные организации, которые объединяют студентов. Раньше были комсомольские организации, что-то такое должно быть и в студенческом сообществе. Чтобы они могли каким-то образом себя защищать, вопросы поднимать, доводить какие-то темы до руководства вуза», — отметил Шерин.

Известный адвокат Давид Кемулария, в свою очередь, посоветовал студентам, если они стали жертвами домогательств со стороны преподавателя, не молчать и сразу же обращаться в правоохранительные органы. Он добавил, что при этом следует предоставить доказательства, однако если их нет, как в случае с депутатом Вишневским, можно пройти проверку на полиграфе.