Сирия, 10 ноября. 13 курдских боевиков были уничтожены в результате налета террористов ИГ1 южнее Ракки. Протурецкие силы потеряли одно из поселений во время столкновений с YPG в Хасаке. Вылазки неизвестных боевиков активизировались в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на окраинах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли джихадистам на северо-востоке Латакии; завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо; подверглись атаке неизвестных на севере Даръа.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на конвой SDF**** южнее Ракки; утверждает, что террористы организовали подрыв грузовика САА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на границах «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: понесли потери во время нападения ИГ к югу от Ракки; заявили о захвате поселения Даудия в Хасаке; подозреваются в покушении на высокопоставленного члена протурецких формирований в Алеппо; пытались атаковать союзников Турции на севере САР восемь раз за сутки.

ВС Турции и протурецкие силы: направили подкрепления к сирийско-турецкой границе; противостояли курдским радикалам на севере Хасаки.

Провинция Латакия

В течение всего дня на севере региона фиксировались боестолкновения на линии соприкосновения сил САР и исламистов незаконных бандформирований, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1***. Оппозиционный медиапортал Step News Agency заявлял об ожесточенных боях у города Кабана, во время которых части Сирийской арабской армии (САА) якобы понесли потери в живой силе. Однако эта информация не получила официального подтверждения. Позднее поступали сообщения о продолжении стычек в горной местности. Как передавал новостной портал Baladi-News, боевые вылеты в поддержку САА в данном районе осуществили сирийские военные самолеты.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо в минувшие сутки не утихали столкновения между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. Twitter-канал (AleppoAMC) сообщал о том, что части Сирийской арабской армии (САА) открыли артиллерийский огонь по местам базирования радикалов недалеко от населенного пункта аль-Мансура. Кроме того, на стороне САА выступила российская авиация, самолеты которой атаковали расположения «Тахрир аш-Шам» у аль-Бавабии. Напомним, силы САР активизировали боевые действия на данном направлении в ответ на обстрелы джихадистами жилых районов административного центра провинции, случившиеся двумя днями ранее.

Между тем в Алеппо и близлежащих населенных пунктах продолжилась зачистка местности от СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками пред тем, как покинуть данные территории. Саперы Сирийской арабской армии (САА) работали в деревнях ас-Сафира и ар-Рамла, а также в квартале ар-Рамуса.

Во второй половине дня произошел взрыв в зоне контроля союзников Турции. Как передавал медиапортал Step News Agency, автомобиль высокопоставленного члена одного из протурецких формирований подорвался на мине вблизи поселения Шамарин в районе Азаза. Поступали противоречивые сведения о том, удалось ли мужчине выжить. В организации взрыва подозреваются курдские радикалы.

Провинция Даръа

Участились вылазки неизвестных в провинции Даръа, которая была освобождена от оккупации боевиков вооруженной оппозиции и связанных с «Исламским государством» бандгрупп летом прошлого года. В первой половине дня поступали сведения об атаке на опорный пункт полиции и КПП проасадовских бойцов в городе ас-Санамейн на севере региона. Позднее также стало известно о нападении на грузовик с сирийскими военнослужащими в деревне Харам. Как отмечалось, транспортное средство подорвалось на двух СВУ, заложенных на обочине дороги. Ответственность за организацию взрыва взяли на себя террористы, об этом заявил подконтрольный ИГ медиапортал al Amaq. Кроме того, сообщалось о детонации фугаса из остатков боеприпасов боевиков в городе Ибта. Как передавал новостной портал Aleppo Media Center, инцидент обернулся ранением нескольких детей.

За сутки в САР вернулись 1048 сирийцев, которые вынужденно перебрались из Сирии в соседние страны на время оккупации их родных районов силами вооруженной оппозиции. 884 из них перешли через пограничный переход «Насиб» на юге Даръа.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба недалеко от границы с Хамой накануне вновь отмечались перестрелки на линии разграничения сил боевиков вооруженной оппозиции и правительственной армии. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), артиллерия сил САР обстреливала укрепрайоны исламистов на подступах к населенным пунктам Шейх Мустафа, ат-Тах, Кафр-Саджна, Шейх-Дамас, ат-Тахтая и Ум Джалал. Тем временем самолеты ВКС РФ осуществляли боевые вылеты в центральной части провинции недалеко от города Сармин, который находится в оккупации боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», сообщал Twitter-канал (NeSyria). Поводом для возобновления вооруженного противостояния на данном направлении стала попытка нападения радикалов на позиции Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Умм аль-Халахиль.

Провинция Ракка

На территориях, занимаемых боевиками курдских вооруженных формирований, произошли сразу две вылазки террористов «спящих ячеек» «Исламского государства». Подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал «аль-Амак» опубликовал заявление о нападении на патруль «Демократических сил Сирии» (SDF) в поселении аль-Акирши, а также об атаке на контрольно-пропускной пункт курдских радикалов в районе аль-Хура. Вследствие второго налета были ликвидированы как минимум 13 членов SDF, а также три единицы военной техники.

Тем не менее во второй половине дня военный источник в Twitter (vvanwilgenburg) заявил о нейтрализации одной из подпольных ячеек ИГ, в составе шести террористов, а также утверждал, что курдским радикалам удалось захватить оружие и боеприпасы боевиков.

Тем временем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал об обнаружении тела мальчика в пригороде Ракки Тулт Хараб, занимаемом курдскими бандгруппами. Как отмечалось, ребенок был убит из огнестрельного оружия. О предполагаемых преступниках все еще ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Несмотря на угрозу продолжения военной операции «Источник мира», курдские боевики продолжили вести боевые действия в безопасной зоне на границе с Турцией. Согласно информации Twitter-канала (RojavaNetwork), бои разворачивались в районе населенных пунктов Мулла Салман, Дардара, Азизия, аль-Махмудия, Хирбет Кабра, Умм Шейфа и Тель-Тамр. Также курдские источники заявляли о захвате деревни Даудия. В свою очередь, протурецкие силы были вынуждены приступить к ответным обстрелам позиций противника у поселений Ариша и Кассимия.

Агентство новостей SANA News сообщало о передислокации на север провинции колонны военной техники. Конвой прибыл в район населенного пункта Аль-Омейр недалеко от линии соприкосновения сил с курдскими группировками. По данным турецкого Минобороны, за сутки члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней бандформирований предпринимали попытки нападений на позиции поддерживаемых Анкарой отрядов не менее восьми раз.

1 Организация запрещена на территории РФ.