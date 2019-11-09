Онищенко призвал избавить врачей от дамоклова меча уголовного преследования

Вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, рассказала о неудачах при оптимизации системы здравоохранения в некоторых российских регионах. Ранее Минздрав заявил о «технической ошибке», вкравшейся в отчет о сокращении врачей в регионах, которое на деле оказалось ниже первоначально заявленного.

Так, в некоторых регионах число врачей не только не сократилось, но даже увеличилось. Лидером стал Ненецкий автономный округ, где количество врачей увеличилось со 177 до 185. На втором месте — Москва с приростом на 3,5% — почти на две тысячи врачей. В Ленинградской области количество врачей увеличилось на 3,4%, в Чечне — на 3,3%.

Однако проблем у нашего здравоохранения сегодня более, чем достаточно, и это ни для кого не секрет. Как улучшить ситуацию в российском здравоохранении, размышляет первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В своих размышлениях парламентарий отталкивается от выступления президента РФ Владимира Путина на заседании президиума Госсовета, посвященном проблемам российского здравоохранения.

Отвести от врачей дамоклов меч уголовного преследования. Колонка Геннадия Онищенко

То, что Минздрав вынужден был оправдываться за свою «техническую ошибку», в очередной раз говорит, что к проблеме здравоохранения нужно подходить не механистически, а разбираясь во всех тонкостях. Ведь количество врачей в каждом конкретном регионе — это не только ведомственная, но и социальная повестка.

Сразу отмечу положительные тенденции: так в Москве количество врачей увеличилось почти на две тысячи человек, а это немало. Строятся современные многофункциональные медицинские комплексы, в том числе новейшие перинатальные центры. Эти учреждения создаются на федеральные деньги, либо по программам, специально сформированным для регионов.

Не стоит чисто механически считать количество убывших и прибывших врачей, хотя эти данные очень важны, поскольку определяют настроение граждан. Нужно думать о медицине в целом. И тут кадровая недоукомплектованность — это серьезная проблема.

Пора вспомнить советский опыт при выстраивании целеполагания нашего здравоохранения. Считаю правильным, когда руководитель регионального медицинского учреждения назначается по согласованию с Минздравом, как это было в советские времена. Такой механизм должен быть восстановлен, думаю, губернаторы на это согласятся. Есть много и других рычагов, позволяющих контролировать региональную политику в области здравоохранения, приводя ее с соответствие с требованиями центра. Оценка эффективности также очень важна при определении общей политики.

Достойная заработная плата для медиков

Отдельно остановлюсь на проблеме оплаты труда врачей, этот вопрос особо рассматривался на заседании Госсовета под руководством президента. Здесь не следует придерживаться упрощенного подхода, чем нередко грешат критики сегодняшней ситуации в здравоохранении.

Есть древняя мудрость: «Медицина кормит плохо». Тем не менее, всегда находятся люди, которые выбирают врачебную профессию как служение, из духовной потребности помогать страждущим.

Но у наших медиков должна быть достойная заработная плата и социальные льготы. Это необходимо, чтобы они могли работать в комфортах условиях, ни в чем не нуждаясь, иметь возможность спокойно жить, растить детей и так далее. Напомню, в советском обществе врачи не были самыми высокооплачиваемыми, но это была уважаемая профессия, которая давала возможность достойно существовать. Это то, о чем говорил президент на заседании Госсовета, требуя, чтобы не было никаких манипуляций с оплатой труда медиков.

Отвести от врачей дамоклов меч уголовного преследования

Считаю, что нам необходима стандартизация медицинской помощи, а также проверка качества лечения цеховыми организациями. На мой взгляд, нельзя открывать против врача уголовное дело, порой по формальным признакам.

Представьте себе, каково работать врачу, когда он постоянно под дамокловым мечом уголовного преследования — какое это огромное испытание и для самого медика, и для его близких. В каждом таком деле нужно внимательно разбираться, не держать медицинских работников в постоянном напряжении, давать людям нормально работать. Это как раз то, о чем говорил президент. Врач не должен наталкиваться на равнодушие. Нужно сделать так, чтобы он мог рассчитывать на поддержку и понимание у врачебной корпорации, у общественных организаций, у министерства здравоохранения.

Следовать рекомендациям ВОЗ

Напомню, на финансирование национального проекта «Здравоохранение» выделено порядка 1,3 триллиона рублей, более половины этих средств планируется израсходовать в 2019—2021 годах. Эта сумма может быть увеличена, деньги выделяются, и при наличии возможности будут выделены еще.

Да, оптимизация здравоохранения заложена в нацпроекте, но она должна идти без ущерба для населения. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на развитие здравоохранения необходимо тратить не менее 6—7% ВВП. У нас пока, к сожалению, эти показатели ниже. Но, как отметил президент, есть позитивные сдвиги, и со следующего года планируется тратить на здравоохранение до 5% ВВП, что приближает нас к стандартам ВОЗ.

В заключение скажу цитатой из писателя Андре Моруа, которую знал каждый советский студент-медик:

«Завтра жизнь врача останется такой же, как сегодня, — трудной, тревожной, героической и возвышенной».

От себя добавлю. Нужно беречь врача, создавая ему условия для нормальной работы, уважительно относится к врачебной деятельности. Нужно прекратить дискредитацию врачей, признаки которой мы сегодня нередко наблюдаем, и о которой можно судить хотя бы по количеству уголовных дел, возбужденных против медиков. Нужно повысить роль врачебной корпорации, что необходимо для саморегуляции процессов в медицинском сообществе. Считаю, что это поможет исправить сложившуюся ситуацию. Верю, что скоро у нас на здравоохранение будут тратиться те самые 6—7% ВВП, рекомендованные ВОЗ.

Как отметил президент, позитивные сдвиги в нашем здравоохранении есть, и их нужно закрепить. Так что я рад, что техническая ошибка, признанная Минздравом, дала нам возможность подробно поговорить о российском здравоохранении.