Сирия новости 9 ноября 22.30: ИГ* терроризирует жителей в Дейр-эз-Зоре, курдские боевики понесли потери в стычках с турками в Ракке

Сирия, 9 ноября. Более тысячи сирийцев вернулись в САР за последние сутки. Боевики ИГ1 терроризируют население оккупированных SDF**** районов Дейр-эз-Зора. Курдские радикалы понесли потери в столкновениях с турками и их союзниками в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обстреливать позиции исламистов в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: терроризирует мирных жителей в городе аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: заявили об уничтожении одной из «спящих ячеек» ИГИЛ1 в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли пятерых бойцов во время нападений курдских боевиков в северной части Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Al Nour сообщает о новых случаях столкновения сирийцев, проживающих в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах, с произволом боевиков «Исламского государства». Так, стало известно, что террористы напали на дом одного из гражданских лиц в городе аль-Бусейра. Местные активисты заявляют о том, что потерпевший повергся шантажу и угрозам после того, как отказался от уплаты закята (налог на имущество в исламском праве) в размере десяти тысяч долларов, самовольно взимаемого джихадистами. Как известно, сообщения о самоуправстве террористов ИГ в зонах контроля SDF поступали и ранее, однако курдские радикалы не спешат решать эту проблему.

Провинция Даръа

Более тысячи гражданских лиц вернулись за последние сутки на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, из Ливана через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» перешли 164 человека. Еще 884 сирийца пересекли границу с Иорданией через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на юге Даръа. Как известно, ежедневно в Сирию возвращаются сотни беженцев, которые были вынуждены оставить родные населенные пункты, после того как контроль над ними установили исламисты вооруженной оппозиции. Отмечается, что значительную роль в этом сыграло сотрудничество стран-соседей, а также помощь представителей ЦПВС. Напомним, юго-восточные районы САР были зачищены от боевиков к концу июля 2018 года после завершения операции «Базальт», направленной на зачистку Даръа и эль-Кунейтры.

Провинция Идлиб

Продолжаются стычки между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями в южной части Идлиба. Как передает информационный портал Masar Press Agency, под обстрелом артиллерии САА оказались фортификационные сооружения радикалов на окраинах населенных пунктов Кафр-Саджна и Шейх-Дамас. Напомним, исламисты террористического объединения «Тахрир аш-Шам» и действующих в его составе бандгрупп, которые базируются на границах «Большого Идлиба», не перестают провоцировать боевые действия на линии разграничения, в силу чего военнослужащие САА вынуждены принимать ответные меры.

Провинция Ракка

После серии нападений, ответственность за которые взяли на себя террористы «Исламского государства», курдские боевики активизировали поиски так называемых спящих ячеек в провинции. По информации военного источника в сети Twitter (vvanwilgenburg), «Демократические силы Сирии» (SDF) обследовали территории к югу от Ракки, выявив одну из подпольных групп. Среди задержанных находятся шесть боевиков. Кроме того, из укрытия джихадистов было изъято оружие и взрывчатые вещества. Напомним, в первой половине дня южнее административного центра региона произошли сразу две вылазки ИГ, в результате одной из них погибли не менее 13 курдских радикалов.

Между тем на севере провинции не утихают вооруженные столкновения между Отрядами народной самообороны (YPG) и союзными Турции формированиями. Как передает информационный портал Al Nour, последние стычки произошли неподалеку от населенных пунктов Хирбет-Карам, аль-Халидия и Ширкрак и привели к потерям с обеих сторон. Протурецкие силы потеряли пятерых бойцов убитыми, в то время как YPG лишились двух своих боевиков. Напомним, инициаторами начала вооруженного конфликта на данном направлении являются курдские радикалы, действия которых противоречат условиям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

1 Организация запрещена на территории РФ.