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Сирия новости 9 ноября 22.30: ИГ* терроризирует жителей в Дейр-эз-Зоре, курдские боевики понесли потери в стычках с турками в Ракке

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Курдские боевики

Сирия, 9 ноября. Более тысячи сирийцев вернулись в САР за последние сутки. Боевики ИГ1 терроризируют население оккупированных SDF**** районов Дейр-эз-Зора. Курдские радикалы понесли потери в столкновениях с турками и их союзниками в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обстреливать позиции исламистов в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: терроризирует мирных жителей в городе аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: заявили об уничтожении одной из «спящих ячеек» ИГИЛ1 в провинции Ракка.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли пятерых бойцов во время нападений курдских боевиков в северной части Ракки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Al Nour сообщает о новых случаях столкновения сирийцев, проживающих в контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах, с произволом боевиков «Исламского государства». Так, стало известно, что террористы напали на дом одного из гражданских лиц в городе аль-Бусейра. Местные активисты заявляют о том, что потерпевший повергся шантажу и угрозам после того, как отказался от уплаты закята (налог на имущество в исламском праве) в размере десяти тысяч долларов, самовольно взимаемого джихадистами. Как известно, сообщения о самоуправстве террористов ИГ в зонах контроля SDF поступали и ранее, однако курдские радикалы не спешат решать эту проблему.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Более тысячи гражданских лиц вернулись за последние сутки на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, из Ливана через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» перешли 164 человека. Еще 884 сирийца пересекли границу с Иорданией через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на юге Даръа. Как известно, ежедневно в Сирию возвращаются сотни беженцев, которые были вынуждены оставить родные населенные пункты, после того как контроль над ними установили исламисты вооруженной оппозиции. Отмечается, что значительную роль в этом сыграло сотрудничество стран-соседей, а также помощь представителей ЦПВС. Напомним, юго-восточные районы САР были зачищены от боевиков к концу июля 2018 года после завершения операции «Базальт», направленной на зачистку Даръа и эль-Кунейтры.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Продолжаются стычки между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственными формированиями в южной части Идлиба. Как передает информационный портал Masar Press Agency, под обстрелом артиллерии САА оказались фортификационные сооружения радикалов на окраинах населенных пунктов Кафр-Саджна и Шейх-Дамас. Напомним, исламисты террористического объединения «Тахрир аш-Шам» и действующих в его составе бандгрупп, которые базируются на границах «Большого Идлиба», не перестают провоцировать боевые действия на линии разграничения, в силу чего военнослужащие САА вынуждены принимать ответные меры.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

После серии нападений, ответственность за которые взяли на себя террористы «Исламского государства», курдские боевики активизировали поиски так называемых спящих ячеек в провинции. По информации военного источника в сети Twitter (vvanwilgenburg), «Демократические силы Сирии» (SDF) обследовали территории к югу от Ракки, выявив одну из подпольных групп. Среди задержанных находятся шесть боевиков. Кроме того, из укрытия джихадистов было изъято оружие и взрывчатые вещества. Напомним, в первой половине дня южнее административного центра региона произошли сразу две вылазки ИГ, в результате одной из них погибли не менее 13 курдских радикалов.

Между тем на севере провинции не утихают вооруженные столкновения между Отрядами народной самообороны (YPG) и союзными Турции формированиями. Как передает информационный портал Al Nour, последние стычки произошли неподалеку от населенных пунктов Хирбет-Карам, аль-Халидия и Ширкрак и привели к потерям с обеих сторон. Протурецкие силы потеряли пятерых бойцов убитыми, в то время как YPG лишились двух своих боевиков. Напомним, инициаторами начала вооруженного конфликта на данном направлении являются курдские радикалы, действия которых противоречат условиям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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