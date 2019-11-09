В РВИО открестились от историка СПбГУ, подозреваемого в жестоком убийстве девушки

Санкт-Петербург, 9 ноября. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доцент и кандидат исторических наук Олег Соколов не является членом Российского военно-исторического общества. Об этом заявила советница председателя РВИО Ирина Казначеева.

Она отметила, что впервые слышит имя Олега Соколова, и не поняла, «каким образом его привязали к РВИО». При этом СМИ пишут, что Соколов был родоначальником военно-исторической реконструкции в России.

«Он (Соколов. — Прим. ред.) не член РВИО», — сказала Казначеева в комментарии изданию «Газета.Ru».

Напомним, 9 ноября сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, который пытался утопить пакет с отрубленными руками в реке Мойке. В квартире задержанного нашли обезглавленное тело девушки. Подозреваемым оказался 63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов. На допросе он рассказал следователям, что убил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. Все это время ее тело находилось в квартире историка.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с Ura.Ru указал на поведение подозреваемого.