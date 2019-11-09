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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии

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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму по Сирии

Анкара, 9 ноября. Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию в Сирии. Как сообщает администрация турецкого лидера, стороны подтвердили приверженность сочинскому меморандуму.

«В ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который [был подписан] 22 октября», — говорится в сообщении турецкой стороны.

Меморандум России и Турции по Сирии был подписан по итогам многочасовых переговоров лидеров двух стран в Сочи. Россия и Турция подтвердили решимость «бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории». Кроме того, меморандумом определяется отвод курдских отрядов от границы с Турцией на 30 км. Для содействия этому за пределами проведения Анкарой операции «Источник мира» были введены подразделения военной полиции РФ и сирийские пограничники.

Турция начала операцию против курдских бандформирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF), которые Анкара считает связанными с Рабочей партией Курдистана, признанной в стране террористической организацией. Целью операции «Источник мира» было уничтожение террористической угрозы на границе Сирии и Турции.

Позже в Анкаре заявили о возможности продлить действие меморандума Москвы и Анкары, «если оно будет практичным на местах».

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