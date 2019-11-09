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Армия Сирии заняла населенный пункт в провинции Хасака

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Армия Сирии заняла населенный пункт в провинции Хасака

Дамаск, 9 ноября. Сирийская арабская армия взяла под контроль населенный пункт Умм Шейфа на севере провинции Хасака, сообщает сирийское агентство SANA.

По данным информагентства, армия Сирии создает в Хасаке оборонительные рубежи. Правительственный войска заняли города Манбидж, Кобани, Ракка и т.д.

Напомним, ожесточенные боестолкновения между формированиями, поддерживаемыми Турцией, и курдскими радикалами продолжаются на севере Хасаки. Боевики применяют крупнокалиберное оружие в районе Рас аль-Айна, в деревне Умм Шейфа. По данным военного источника, Турция намерена снова зачистить от курдских боеформирований деревни Даудия, Ариша и Кассимия.

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