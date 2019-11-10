Сто лет со дня рождения Михаила Калашникова. Инфографика. ФАН-ТВ

10 ноября исполняется сто лет со дня рождения Михаила Калашникова. Генерал-лейтенант вошел в историю благодаря своему всемирно известному автомату.

С устройством оружия будущий конструктор познакомился в 18 лет, тогда он собственными руками разобрал браунинг.

Разработку первого автоматического оружия конструктор начал после окончания Великой Отечественной войны, а в 1947 году автомат Калашникова победил в конкурсе и был принят на вооружение.

Через год, в 1948 была изготовлена первая серия «АК-47». Тогда выпустили 1500 автоматов.

В начале 50-х были созданы первые облегченные автоматы АК и АКН калибра 7.62 мм с прибором ночного видения. Они приняты на вооружение в 1959 году. В тоже время велись и разработки первых пулеметов.

В 70-е годы началось производство нового комплекса оружия калибра 5,45 мм – АК-74 и АК-74Н, с прибором ночного видения, а также гранатометов АКС-74 со складывающимся прикладом, и его модификации с прибором бесшумной стрельбы и бесшумным подствольным гранатометом. Что касается пулеметов РПК-74 и РПКС-74 также были со складным прикладом и прицелом ночного видения.

Позже появилась возможность ставить на все автоматы серии Калашникова штык-ножи, прибор бесшумной стрельбы и подствольные гранатометы.

В 90-е годы началась разработка сотой серии автомата Калашникова под наиболее распространенные патроны калибра 7,62х39 мм и 5,56х45 мм, разработанной на базе АК-74. Также на базе автомата 74 года позже были сконструированы Ак-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105 и АК-107. Все они были оснащены новой системой сбалансированной автоматики.