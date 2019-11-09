Эксперт призвал открыть глаза Западу, использующему беженцев Сирии в корыстных целях

Дамаск, 9 ноября. Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Европа занимает двойственную политическую позицию по отношению к сирийским беженцам.

Он указал на лицемерие Западной Европы, заметив, что, действительно, есть несколько примеров неподобающего поведения к сирийским беженцам и к тем, кого в Сирии называют террористами.

«Провести грань между теми, кого признали террористами, и теми, кто сейчас называется там «оппозицией», очень тяжело», — объяснил Дандыкин в беседе с корреспондентом Nation News.

По словам эксперта, Европа занимает лицемерную позицию по отношению к тем, кто совершает регулярные вылазки и провокации в сирийском Идлибе. Также Василий Дандыкин прокомментировал позицию Запада по беженцам. Он заметил, что европейцы предпочитают платить Турции, которая содержит беженцев, вместо того, чтобы поддержать усилия официального сирийского правительства.

«Часто эти беженцы сирийские становятся разменной монетой какого-то решения вопросов и в отношении Запада, и в отношении Турции. Часть беженцев уже вернулись, но могло вернуться гораздо больше людей, если бы не европейская политика», — объяснил военный эксперт.

Он призвал открыть глаза Западу и заниматься восстановлением Сирии и возвращением беженцев.

Ранее сирийский президент Башар Асад указал на то, что ЕС поддерживает курдских террористов. По его словам, опека боевиков представляет серьезную опасность для Европы.