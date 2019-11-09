В ЛНР заявили, что украинские националисты готовят тайники с оружием у Золотого

Луганск, 9 ноября. Представители украинских националистических подразделений готовят тайники с оружием на участке разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе. Об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах населенных пунктов Петровское и Золотое, однако националисты в Золотом выступили против этого. Украинские власти заявили, что вооруженные люди в этом городе не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне операции.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что зафиксировала присутствие украинских националистов на участке разведения сил у Золотого.

«По нашей информации, оружие и боеприпасы националисты скрывают в схронах на оставленных киевскими силовиками позициях», — сказал Иван Филипоненко.

Он добавил, что факты присутствия посторонних лиц в районе участков разведения сил и средств также фиксируют представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение сил на участке в Золотом состоялось в срок и без инцидентов.

9 ноября ДНР и ВСУ начали процесс разведения сил в районе Петровского. Стороны запустили зеленые ракеты, сигнализирующие о начале отвода сил. Военные ДНР полностью покинули район разведения у населенного пункта Петровское.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск не согласились с новым киевским руководством, незаконно пришедшим к власти. В ответ ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию, позже переименованную в ООС, против республик Донбасса. Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.