Бывший глава СПЧ рассказал, как отцу Мары Багдасарян вернуть гражданство РФ

Отец скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян был лишен гражданства РФ. Эльмар Багдасарян получил уведомление от ГУ МВД по городу Москве о том, что в результате проведенной в отношении него проверки был выявлен факт выдачи ему паспорта вне установленного порядка. Мара Багдасарян считает, что это месть за доставленные ею неудобства правоохранительным органам (за многочисленные нарушения дорожных правил она была пожизненно лишена водительских прав, однако и после этого незаконно управляла автомобилем), которые якобы уже не знают, как повлиять на нее, и теперь решили достать через родственников.

Возмущенный отец девушки-гонщицы решил дать бой органам правопорядка. Как сообщает его адвокат Давид Кемулария, им был подан иск к МВД на 100 млн рублей. Стоит ли говорить, что сумма эта сугубо символическая и предъявлена исключительно для привлечения внимания средств массовой информации. Надо признать — у истцов это получилось.

Что делать дальше «пострадавшей» стороне и кто может быть виноват в том, что Эльмар Багдасарян внезапно лишился гражданства, Федеральное агентство новостей решило выяснить у правозащитника, юриста, бывшего председателя Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.

«Такие ситуации вполне возможны и не являются какой-то исключительной редкостью, — заявил Федотов. — Иногда выясняется, что человек, имеющий российский паспорт, не внесен в базы данных МВД. Это случается достаточно часто, и в свое время Совет по правам человека занимался этой проблемой — по нашей инициативе была внесена дополнительная глава 8.3 в закон о гражданстве, которая позволяет как раз решать эти проблемы. С ее помощью нам удалось помочь порядка 60 людям — все они быстро легализовали свой статус как граждане РФ. Думаю, что и в этом случае пострадавшему лицу следует воспользоваться нормами данной статьи».

По словам бывшего главы СПЧ, адвокат Эльмара Багдасаряна совершил ошибку, сразу подав иск в суд на МВД. Тем более что никто и никогда не удовлетворит его финансовую часть — отец Мары Багдасарян не получит ни копейки и только зря истратит деньги на адвоката.

«Все, что нужно сделать сейчас, — это обратиться в Главное управление по вопросам миграции МВД России, — посоветовал Федотов. — Заполнить соответствующие документы, и дальше служба будет принимать решение. А вот если они вынесут отрицательное заключение, вот тогда его уже можно обжаловать в суде».

Правозащитник выразил сомнение, что кто-то специально «лишал» Эльмара Багдасаряна гражданства. В любом случае, сказал Федотов, он без проблем его восстановит. Даже если действительно выяснится, что отец стритрейсерши что-то неправильно сделал, когда оформлял российское гражданство, получить его «с нуля» (особенно в условиях, когда человек прожил уже почти 30 лет на территории страны) ему ничего не будет стоить. И подача исков на 100 миллионов к правоохранительным ведомствам здесь совершенно излишняя мера.

Напомним, Мара Багдасарян прославилась тем, что участвовала в «гонках на Gelandewagen». Ее многократно задерживали за нарушение правил дорожного движения, а в начале 2017 года она была пожизненно лишена водительских прав.