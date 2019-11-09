Ямпольская назвала произведения Пахмутовой национальным достоянием

Москва, 9 ноября. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская поздравила народную артистку СССР Александру Пахмутову с 90-летием.

«Позвольте от имени комитета Государственной думы по культуре и от себя лично поздравить Вас с юбилеем! Примите искреннее восхищение Вашим талантом, глубокую благодарность и низкий поклон за все, что Вы создали и продолжаете делать сегодня», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на странице депутата в Facebook.

По мнению парламентария, в каждом есть «лучшие стороны», которые сформировались под воздействием работ Пахмутовой.

«Убеждены, что Вы входите в число великих композиторов России. Ваши произведения поистине являются национальным достоянием», — отметила член фракции «Единой России».

Она также указала, что Пахмутова вместе со своим мужем и соавтором Николаем Добронравовым «привносили в нашу жизнь гармонию даже в самые трудные и хаотичные времена».

«Для нескольких поколений Ваши песни стали частью личной истории. Ваши произведения подарили нам множество счастливых минут, и пусть Господь вернет Вам эту радость сторицей! Будьте здоровы, дорогая Александра Николаевна! Сил и бодрости духа! Пусть не оставляют Вас вдохновение и надежда!» — пожелала Ямпольская.

Напомним, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Она написала больше ста песен, которые были исполнены звездами советской и российской сцены.