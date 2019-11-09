Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ямпольская назвала произведения Пахмутовой национальным достоянием

905
0 Оставить комментарий

Ямпольская назвала Пахмутову великим композитором России

Москва, 9 ноября. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская поздравила народную артистку СССР Александру Пахмутову с 90-летием. 

«Позвольте от имени комитета Государственной думы по культуре и от себя лично поздравить Вас с юбилеем! Примите искреннее восхищение Вашим талантом, глубокую благодарность и низкий поклон за все, что Вы создали и продолжаете делать сегодня», — говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на странице депутата в Facebook. 

По мнению парламентария, в каждом есть «лучшие стороны», которые сформировались под воздействием работ Пахмутовой. 

«Убеждены, что Вы входите в число великих композиторов России. Ваши произведения поистине являются национальным достоянием», — отметила член фракции «Единой России». 

Ямпольская назвала Пахмутову великим композитором России

Она также указала, что Пахмутова вместе со своим мужем и соавтором Николаем Добронравовым «привносили в нашу жизнь гармонию даже в самые трудные и хаотичные времена».

«Для нескольких поколений Ваши песни стали частью личной истории. Ваши произведения подарили нам множество счастливых минут, и пусть Господь вернет Вам эту радость сторицей! Будьте здоровы, дорогая Александра Николаевна! Сил и бодрости духа! Пусть не оставляют Вас вдохновение и надежда!» — пожелала Ямпольская. 

Напомним, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. Она написала больше ста песен, которые были исполнены звездами советской и российской сцены.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров