США разрывают «парижскую сделку» по климату. Тема недели. ФАН-ТВ

Дональд Трамп снова нашел выход. Но не из щекотливой ситуации с импичментом, нависшим мрачной тенью над лидером Штатов, а из очередного международного соглашения. На сей раз по климату.

Уж сколько их у него было, этих «эскейпов»! И речь вовсе не о длинноногих участницах конкурсов красоты. Трамп, уходивший некогда от милых дам и жен, теперь с такой же легкостью опытного повесы хлопает дверью перед носом своих политических партнеров. И это уже ничуть не забавно. За свой первый неполный срок в Белом доме 45-й президент Штатов успел развалить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, покинуть Транстихоокеанское партнерство, приговорить «ядерную сделку» с Ираном, а теперь намеревается проигнорировать продление СНВ-3 и сбежать из ВТО.

Ну и, как и обещал на заре своей туманной президентской «юности», Трамп решил оформить развод с Парижским соглашением по климату. Договор, подписанный практически всеми странами планеты, пришел на смену Киотского протокола, который США, к слову, тоже продинамили. Миссия новых соглашений — регулировать меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере со следующего года. Да так, чтобы не допустить повышения средней температуры на планете к 2100-му более чем на два градуса Цельсия. Сокращаешь выбросы — получаешь бонусы. Превышаешь лимит — плати «штрафы». Однако эта нехитрая математика раздражает Дональда Трампа не меньше китайского экспорта.

Сделка с «климатическим дьяволом» (кажется, Трамп именно так драматично рисует себе это соглашение) заключил его предшественник Барак Обама. Америка «продала свою душу» борцам против глобального потепления 22 апреля 2016-го. Между тем, нынешний лидер нации считает эту теорию не иначе как великой китайской ересью. По словам хозяина Белого дома, парижские путы влетают Вашингтону в копеечку — в три триллиона долларов! И кому, как не Поднебесной, выгодно раскрутить давнего геополитического бизнес-конкурента на астрономическую сумму.

А для предприимчивого Трампа первым делом, разумеется, экономика, а уж все эти экологические страшилки о СО2 с лицом Греты Тунберг — потом. Об очередном демарше Вашингтона в своем Twitter сообщил госсекретарь Штатов Майк Помпео. Американцы уже поставили перед фактом ООН. Чтобы впечатлительным борцам за экологию не было так больно от разрыва с Парижем, дипломаты «залечили» аудиторию информационным антидепрессантом.

«Наши результаты говорят сами за себя — выбросы США по критериям загрязнителей воздуха, которые влияют на здоровье человека и окружающую среду, сократились на 74% в период с 1970 по 2018 годы. Общий объем выбросов парниковых газов в США сократился на 13% с 2005 по 2017 год, даже при том, что наша экономика выросла более чем на 19%», — заявил Майк Помпео, госсекретарь США.

Оптимист Помпео клятвенно пообещал, что Соединенные Штаты продолжат исследования в области зеленой энергетики, пролив бальзам на душу борца за экологию ДиКаприо. Но совершенно очевидно: какими бы ни были технологии, США с их развитой промышленностью были и остаются главными поставщиками парниковых газов в мире. После Китая Штаты впереди планеты всей по выбросу химической дряни в атмосферу. В царстве доллара не до угрызений совести и не до мучительных дум об апокалипсисе. Выходит, после Трампа — хоть потоп.

«Штаты, перестав контролировать себя, начнут во имя своих промышленных целей и задач окончательно гробить не только самих себя, но и окружающий мир. И вторая очень большая проблема: Соединенные Штаты сейчас являются существенным донором различных экологических фондов. Парадокс в чем: являясь загрязнителем воздуха у себя, Штаты выделяли деньги странам третьего мира и не очень третьего мира на реализацию как раз зеленых программ, проектов, технологий, способствующих улучшению экологической обстановки. Теперь они эти деньги давать не будут», — говорит Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Россия, напротив, Парижское соглашение по климату ратифицировала, то есть наряду с другими странами, подписавшими документ, готова принимать меры по снижению вредных выбросов в атмосферу. Другими словами, спасать мир от экологической катастрофы конкретными делами, а не заниматься словоблудием в стиле Трампа с его бесцеремонным отношением к природе или утопическими стенаниями в духе девочки Греты.

Ранее президент России заявил, что в мире наблюдается откровенный популизм вместо разговора по существу о проблемах экологии и климата. Владимир Путин напомнил, что миллионы людей не имеют доступа к чистой воде, образованию, а также к другим плодам цивилизации. Но неизбежно встает вопрос: если все соседи по планете будут жить по общим правилам игры, а одна из крупнейших экономик мира останется в сторонке жевать попкорн, получится ли реализовать задуманное в глобальном масштабе? В Кремле убеждены, что нет.

«Что касается выхода (США, — ред.) из соглашения по климату, безусловно, это самым серьезным образом подрывает это соглашение, потому что это, собственно, страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии, и, конечно, без крупнейшей экономики мира говорить о соглашении по климату очень трудно», — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России.

Безответственное решение Трампа обескуражило всю планету. Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер назвал решение второй страны мира по выбросам углекислого газа «шагом назад в международных усилиях по защите климата». Антагонист Штатов — официальный Пекин — тоже выразил сожаление из-за выходки Вашингтона.

«Мы считаем, что изменение климата — общая угроза, с которой сталкивается все человечество. Все члены международного сообщества должны рука об руку сотрудничать для противостояния этой угрозе», — сказал Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР.

Процесс выхода США из Парижского соглашения по климату займет год и завершится в ноябре 2020-го. А буквально накануне станет известно имя нового или еще не очень хорошо забытого старого президента. Трамп рассчитывает продлить свою «прописку» в Белом доме, а потому так старательно идет на поводу у верного электората, убежденного в бесполезности Парижских соглашений. Обещал не тратить деньги на ветер — разорвал договор по климату. Клялся победить терроризм — растиражировал красивую сказку о мнимой смерти террориста №1 аль-Багдади.

Фабрика президентских грез работает на избирателя, как часы. Но если механизм даст сбой, и президентом США станет «темная лошадка» американской политики, Штаты могут повернуть время вспять и в течение месяца присоединиться к парижской «семье» по борьбе с глобальным потеплением. Конечно, если к этому времени договор, преданный политическим тяжеловесом, останется в живых.