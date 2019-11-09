Зеленский утвердил проведение неотложных реформ на Украине

Киев, 9 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ, направленных на укрепление государства и стимулирование экономического роста в стране. Среди них — создание независимого оператора ГТС Украины и перевод управления армией страны на стандарты НАТО. Об этом сообщает официальное интернет-представительство украинского лидера.

«В документе идет речь о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введение дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышение уровня благосостояния населения, гармоничное развитие регионов, внедрение европейских стандартов жизни, укрепление государства», — сообщает офис президента Украины.

Указ предусматривает необходимость принятия до конца 2019 года мер со созданию благоприятных условий для работы бизнеса и конкурентного рынка, улучшению качества железнодорожных перевозок и работы водного транспорта, погашение долгов за электроэнергию.

Кабмину поручено утвердить план действий для улучшения позиций Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business, завершение отделения транспортировки природного газа от его добычи и поставки и создание независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Также до конца года кабмин обязан дать старт масштабной приватизации, создать электронный реестр инженеров-землеустроителей для введения рынка земель сельхозназначения, сформировать наблюдательные советы во всех государственных банках и внедрить единую электронную систему в области строительства.

"Указ предусматривает введение до конца текущего года новой современной методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов. Планируется также повысить уровень государственной поддержки семей с детьми», — говорится в сообщении.

Кроме того, до конца года руководство и управление силами обороны страны будет переведено на стандарты НАТО, а в 2020 году Киев должен укрепить курс на евроинтеграцию.