Анкара, 9 ноября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал заявления США о нефтяных месторождениях в Сирии.

Он подчеркнул, что Вашингтон открыто говорит о своем присутствии на территории САР из-за нефтяных месторождений. Слова главы МИД Турции приводит телеканал A Haber. Мевлют Чавушоглу обратил особое внимание на то, что указанные объекты принадлежат народу ближневосточной республики.

«Ни у кого нет прав на сирийские ресурсы. Они приехали сюда, преодолев тысячи километров, и говорят: «Мы оценим нефтяные месторождения этой страны». Это противоречит нормам международного права», — заявил министр иностранных дел Турции.

Находящиеся под защитой Соединенных Штатов курдские террористы захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. Они незаконно вывозят сирийскую нефть контрабандой в другие страны. Американские военные, которые находятся в Сирии незаконно, поддерживают курдов и защищают принадлежащие чужому государству недра. Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко назвал решение США по Сирии о невыводе порядка 900 американских военных с территории республики настоящим пиратством и прямым нарушением международного права со стороны Вашингтона.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Вашингтон ведет в Сирии абсолютно колонизаторскую политику, без стеснения занимаясь грабежом ресурсов этой страны.

Вашингтон ранее заявил о планах оставить около 900 американских военнослужащих в Сирии для того, чтобы взять «под охрану» нефть. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на северо-востоке САР останется «ограниченный контингент» военных, который поможет курдским радикалам «обеспечивать безопасность источников нефти».