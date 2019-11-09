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Зеленский заявил, что украинский язык пытались «затравить и убить»

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Зеленский заявил, что украинский язык пытались «затравить и убить»

Киев, 9 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык является языком доброты и достоинства. Это заявление он сделал в своем поздравлении гражданам страны с днем украинской письменности и языка.

Слова Зеленского были опубликованы на его странице в Facebook. Президент Украины заявил, что украинский язык «пытались запретить, затравить и убить», однако он «выстоял и стал сильнее и еще прекраснее». Также Зеленский назвал украинский язык «невероятным».

«Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора», — написал Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинский язык должен объединять людей «ради светлого будущего Украины и ее граждан». 

Ранее президент Украины заявил, что именно украинцы изобрели первый вертолет, искусственный спутник Земли, ракетный двигатель, а также многие современные технологии. Также он приписал украинцам создание мессенджера WhatsApp и электронного сервиса платежей PayPal. Член Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя это заявление Зеленского, отметил, что действующий президент Украины подражает своему предшественнику Петру Порошенко

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Источник: Facebook-аккаунт Владимира Зеленского
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