Донбасс сегодня: бойцы Нацгвардии уничтожили свои позиции, Минобороны США проверяет ВСУ

Донбасс, 9 ноября. Нацгвардейцы уничтожили блиндаж для сокрытия разворовывания военной помощи США. ОБСЕ выявила отсутствие в местах отведения нескольких десятков единиц техники ВСУ. Бойцов Нацгвардии отпускают в увольнение для участия в несанкционированных митингах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки, предшествовавшие началу разведения сил и средств в Петровском Донецкой области, украинская армия произвела 11 обстрелов территории ДНР и один обстрел по ЛНР. Киевские силовики использовали минометы и гранатометы, а также стрелковое оружие.

В зону ООС едет комиссия из США

Как сообщает спикер Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в связи с массовым расхищением западной военной помощи в зону ООС едет генеральная инспекция Минобороны США. Проверяющие проведут инвентаризацию тепловизоров и другой спецтехники, переданной в ВСУ в качестве военной помощи. Работа комиссии запланирована на ноябрь.

А пока зарубежные гости еще не приехали, командование ООС решило провести предварительную сверку военной помощи на складах. По итогам проверочных мероприятий в некоторых подразделениях уже выявлена недостача военного имущества. Четырех приборов ночного видения американского производства не хватает в 59-й мотопехотной бригаде ВСУ.

«Свежее решение» приняли нацгвардейцы из 4-й бригады оперативного назначения, чтобы скрыть хищения приборов ночного видения. «Защитники» Украины подожгли блиндаж на своих позициях, в котором якобы «сгорели» радиостанция «Моторола» и прибор ночного видения.

Нацгвардейцам раздают увольнительные для участия в митингах

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что командиры бригад Национальной гвардии Украины массово согласовывают внеплановые отпуска своим подчиненным. Отпуска выдаются на вторую половину ноября с целью предоставления возможности нацгвардейцам участвовать в несанкционированных митингах по случаю предстоящих праздников «революции достоинства».

Накануне в социальных сетях распространялись призывы к военнослужащим выехать с передовой на центральную Украину и принять участие в митингах. Лидеры националистического движения на Украине не скрывают своего негативного отношения к решению вопросов в Донбассе мирным путем.

ОБСЕ подтверждает отсутствие военной техники ВСУ в местах хранения

На прошедшей неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие 40 единиц техники в положенных местах хранения украинской армии. Об этом также сообщает Яков Осадчий, который предположил, что отсутствующая техника может использоваться киевскими силовиками для обстрелов республик. ОБСЕ отмечает отсутствие 25 самоходных и 15 буксируемых гаубиц.

Разведка ЛНР также докладывает о том, что данную технику ВСУ размещают рядом с жилыми домами населенных пунктов Золотое и Катериновка, где киевские силовики зафиксировали пять боевых машин рядом с домами жителей. Военнослужащие 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поставили во дворах жителей населенных пунктов Макарово и Счастье три бронетранспортера и две бронированные разведывательные машины.