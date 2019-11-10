Национальный софт и суверенный Рунет обезопасят россиян. Политика недели. ФАН-ТВ

Российских пользователей переведут на национальный софт. Госдума в первом чтении приняла новый закон. Согласно ему, на все зарубежные гаджеты перед реализацией в России будут обязаны устанавливать отечественное ПО. Это коснется смартфонов, телевизоров с функцией SMART и, безусловно, компьютеров. Таким образом, число пользователей отечественного программного обеспечения возрастет. При этом российская сторона сможет контролировать качество поставляемой продукции. Зарубежные коллеги против таких мер не возражают.

От законов планируемых — к уже реализованным. С 1 ноября в силу вступил законопроект о суверенном Рунете. Его цель — сохранить доступ российских пользователей даже в случае отключения от Всемирной сети.

«Те нормы, которые мы предлагаем в законопроекте, должны обеспечивать устойчивость Интернета и невозможность влияния на него извне. Возможность пользоваться Интернетом — это иметь, прежде всего, доступ к нему и чтобы канал связи Интернета был устойчив. То есть чтобы он был всегда: и утром, и днем, и вечером. Поэтому мы создаем специальные правила маршрутизации трафика, которые позволят в случае попыток отрезать нас от Интернета перейти на внутреннюю маршрутизацию», — поделился Андрей Луговой, депутат Госдумы, автор законопроекта.

Речь идет о создании дублера. Он при отключении от глобальной сети позволит пользователю этого не заметить. Это своего рода независимость от западных корневых доменных серверов. Россия создает условия и платформы для предотвращения всякого рода давления извне. О таковых рассказал и глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, бороться с давлением на журналистов обязана в значительной мере ОБСЕ. Об этом он заявил на тематической конференции.

«Прямое ущемление прав российских медиа в целом ряде стран ОБСЕ стало частью той кампании, которая, как подчеркнул в Кремле президент Путин, преследует цель искусственно и грубо сократить пространство русского языка в мире. Считаем, что ОБСЕ обязана не просто дать принципиальную оценку любым проявлениям борьбы с журналистами, но и решительно добиваться пресечения порочной практики подавления альтернативных точек зрения, введения запрета на профессию», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

По его словам, вокруг российских информационных ресурсов растет атмосфера враждебности, а публикуемое встречают с недоверием. При этом Москва обеспечивает условия работы для всех без исключения журналистов. Для достижения результата участникам ОБСЕ нужно в одинаковой мере стать гарантами безопасности журналистов. Особое внимание российская пресса вызывает на Украине. На этой неделе над главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским начался суд. А сам он был возвращен в Россию в результате обмена между соседями. Журналист насчитал по меньшей мере 12 коллег, которые до сих пор находятся в тюрьме. А некоторые были убиты, и наказанных по этим делам все еще нет. Их личности порой игнорируют со стороны Европы.

«Господин Дезир называл фамилии убитых на Украине журналистов, но не назвал фамилию моего коллеги убитого Олеся Бузины. Его жена Наташа работала у меня в редакции. Пять лет получала у меня зарплату. Я каждый раз, подписывая платежную ведомость, видел эту фамилию и вспоминал эту историю», — сказал Кирилл Вышинский, главный редактор РИА Новости Украина.

Давление на российскую прессу продолжается и на уровне языка. Ведь именно он обеспечивает суверенитет и единство нации. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом по русскому языку. Пять лет эта площадка позволяет определять векторы развития в лингвистическом направлении. Глава государства рассказал о необходимости защиты языка как гарантии одного из основных прав человека. И предложил меры преобразования.

«В этих условиях перед нами стоят две равновеликие задачи. Первая — это обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая — реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной, гуманитарной сферах», — сказал Владимир Путин, президент России.

Он также поднял вопрос о сокращении бюджетных мест в системе высшего образования. Вопрос касается студентов-филологов. Им в настоящее время доступно всего шесть бюджетных мест. А оставшиеся шесть на коммерческой основе, как правило, пустуют. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков должен подготовить ряд поправок для ликвидации такого положения. При этом эксперты убеждены, что бесплатное обучение — это и есть дополнительная мотивация для получения знаний у студентов, как в гуманитарном, так и техническом профиле.

«В Конституции записано бесплатное образование. От увеличения числа бюджетных мест будет только польза. Вопрос в том, чему на этих местах будут учить. Думаю, стоит делать акцент на технические, инженерные специальности. В них есть большой недостаток», — считает Николай Стариков, общественный деятель, политолог.

Кроме того, на Совете затронули обратное изменение системы образования с Болонской. Путин предложил Совету оценить эффективность бакалавриата и магистратуры. Быть может, стоит вновь вернуться к пятилетнему обучению.