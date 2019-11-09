Части тела убитой историком Соколовым студентки достают из реки Мойки

Москва, 9 ноября. Водолазы продолжают искать части тела расчлененной профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым его бывшей студентки.

На берег был поднят пакет с неизвестным содержимым, после чего водолазы вылезли из воды. Скорее всего, в реке Мойке больше ничего нет, пишут «Невские новости».

Напомним, 9 ноября преподавателя СПбГУ Олега Соколова задержали при попытке утопить отрубленные женские руки. Мужчину доставили в Мариинскую больницу с обморожением, в его квартире нашли обезглавленный труп и пилу в крови. СК по городу возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее выпускница исторического факультета в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказала, что доцента СПбГУ Олега Соколова, задержанного по подозрению в убийстве, все считали ненормальным.