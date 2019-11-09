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Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше

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Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше

Варшава, 9 ноября. Замглавы украинской националистической организации УНА-УНСО1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН) Игорь Мазур задержан в Польше. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, в секретариате которой работал Мазур.

Изначально Денисова написала на своей странице в Facebook, что к задержанному якобы не допускают украинского консула. Позже на своей странице в социальной сети она опубликовала обновленную информацию.

«К Игорю Мазуру допустили украинского консула. Выясняются обстоятельства задержания. Держу ситуацию на личном контроле», — написала Людмила Денисова.

По словам Денисовой, 11 ноября в городе Холм будет решаться вопрос о заключении Мазура под стражу «с целью экстрадиции в Россию». Она призвала МИД Украины максимально способствовать освобождению Мазура.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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