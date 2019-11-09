Путин призвал обеспечить максимальную свободу для развития стартапов по ИИ

Москва, 9 ноября. В России нужно обеспечить максимальную свободу и лучшие условия для развития стартапов по искусственному интеллекту. К этому призвал президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции по искусственному интеллекту.

Глава государства отметил, что развитие систем искусственного интеллекта можно сравнить с выходом в космос — это такой же шаг в неизведанное, который может стать прорывом для цивилизации. Кроме того, отметил российский лидер, это смелый вызов для талантливых и увлеченных людей.

«Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что эти люди должны быть уверены в том, что они нужны России и получат поддержку в стране. Глава государства добавил, что предстоит выстроить удобный и эффективный механизм венчурного финансирования проектов.

Ранее Владимир Путин отметил, что развитие искусственного интеллекта должно опираться на баланс между необходимостью раскрытия информации и защитой личных данных граждан.