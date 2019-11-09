Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин призвал обеспечить максимальную свободу для развития стартапов по ИИ

51
0 Оставить комментарий

Путин призвал обеспечить максимальную свободу для развития стартапов по ИИ

Москва, 9 ноября. В России нужно обеспечить максимальную свободу и лучшие условия для развития стартапов по искусственному интеллекту. К этому призвал президент РФ Владимир Путин во время выступления на конференции по искусственному интеллекту.

Глава государства отметил, что развитие систем искусственного интеллекта можно сравнить с выходом в космос — это такой же шаг в неизведанное, который может стать прорывом для цивилизации. Кроме того, отметил российский лидер, это смелый вызов для талантливых и увлеченных людей.

«Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартапы, рискует, выводит на рынок прорывные продукты», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что эти люди должны быть уверены в том, что они нужны России и получат поддержку в стране. Глава государства добавил, что предстоит выстроить удобный и эффективный механизм венчурного финансирования проектов.

Ранее Владимир Путин отметил, что развитие искусственного интеллекта должно опираться на баланс между необходимостью раскрытия информации и защитой личных данных граждан. 

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров