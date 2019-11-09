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Путин предложил сформировать этические нормы при взаимодействии с ИИ

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Путин предложил сформировать этические нормы при взаимодействии с ИИ

Москва, 9 ноября. Российский президент Владимир Путин выступил с предложением сформировать этические правила для взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

На конференции по искусственному интеллекту AI Journey, которая проходит в субботу в Москве, Путин подчеркнул, что искусственный интеллект обладает колоссальной силой. По его словам, за обладание этим ресурсом может развернуться одна из самых масштабных гонок в истории цивилизации.

Как заметил Путин, «не замечать изменения — значит обесценивать свой потенциал».

«Искусственный интеллект — ресурс колоссальной силы. Кто будет владеть им, тот вырвется далеко вперед. Технологическая гонка, которая уже развернулась, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории цивилизации», — подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что нужно найти баланс между раскрытием информации и защитой личных данных граждан.

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