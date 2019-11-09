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Путин заявил о важности найти баланс между раскрытием информации и защитой личных данных

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Путин заявил о важности найти баланс между раскрытием информации и защитой личных данных

Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно найти баланс между раскрытием информации и защитой личных данных граждан.

На конференции AI Journey в субботу Путин подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта должно опираться на баланс между необходимостью раскрытия информации и защитой личных данных граждан. 

«Мы хорошо понимаем, что грань очень тонкая. Нужно найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации там, где они считают, что эта защита должна быть обеспечена», — подчеркнул российский президент.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. В документе, который опубликован на портале правовой информации, отмечается, что стратегия развития ИИ направлена на обеспечение ускоренного развития искусственного интеллекта в России и проведение научных исследований в области искусственного интеллекта.

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