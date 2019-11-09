Историк СПбГУ на допросе раскрыл подробности убийства девушки

Санкт-Петербург, 9 ноября. Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доцент и кандидат исторических наук Олег Соколов заявил на допросе, что убил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. Все это время ее тело находилось в квартире историка.

По предварительной информации, убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка была выпускницей Соколова и соавтором его научных работ.

На допросе преподаватель СПбГУ заявил, что мотивом к убийству стала ревность, передает телеканал НТВ. Преступление произошло в четверг. В пятницу, по данным СМИ, Соколов принимал у себя гостей. Подозреваемый рассказал, что спрятал тело убитой, и гости ничего не заметили. Также он признался, что в субботу ночью стал планировать, как будет избавляться от тела.

По его словам, рюкзак с частями тела девушки он выносил в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому упал в реку.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, который пытался утопить пакет с отрубленными руками в реке Мойке. В квартире задержанного нашли обезглавленное тело девушки. Подозреваемым оказался 63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов. Его госпитализировали в Мариинскую больницу с обморожением. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Следователи допрашивают его прямо в больнице.

В комментарии Федеральному агентству новостей выпускница исторического факультета, у которой преподавал Соколов, рассказала, что доцента считали ненормальным, так как называл себя реинкарнацией Наполеона.