Сирия новости 10 ноября 07.00: курдские террористы похитили агента Госдепа в Сирии, САА атакует в Латакии

Сирия, 10 ноября. Правительственные силы возобновили наступление в Латакии, ВВС Турции наносят удары по курдским боевикам, агент Госдепартамента в Сирии похищен курдами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обнаружила схроны с оружием иностранного производства в нескольких провинциях Сирии, нанесла удары террористам на юге Идлиба и в Латакии.

Армия Турции и союзные силы: нанесли авиаудар по курдским боевикам в Хасаке.

Курдские боевики: захватили и удерживают сотрудника управления Госдепартамента США по работе со СМИ.

Провинция Латакия

Правительственные силы продолжают штурм укреплений джихадистов в районе населенного пункта Кабана и горной гряды Джебель аль-Акрад на севере провинции Латакия. Удары по боевикам «Тахрир аш-Шам» и союзным им террористам «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) наносят силы 4-й бронетанковой дивизии САА. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, сегодня удары правительственных войск сосредоточены на направлении гор Зувейкат. Baladi News отмечает, что по позициям боевиков наносят удары вертолеты ВВС Сирии.

Провинция Идлиб

Ракетные части Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по позициям боевиков на юге Идлиба. Новостной источник в Twitter (@ufuk_sy) сообщает, что целью удара стали террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет-Хурма. В Идлибе продолжается обмен ударами между правительственными силами и террористами, связанными с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

Провинция Даръа

Правительственные силы обнаружили большие схроны с оружием террористов в провинциях Даръа, Дамаск и Хама. Как сообщает источник в Twitter (@smmsyria), в схронах были обнаружены противотанковые комплексы американского производства, поставленные США террористам для борьбы против САА, а также следы высокотоксичных химических веществ.

Провинция Ракка

Боевики из коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) захватили и удерживают гражданина Сирии по имени Мазен аль-Харами. Он был помещен под стражу три дня назад без предъявления обвинений. Как сообщает источник в Twitter (@firas_alhnosh), Мазен аль-Харами ранее работал в провинции Ракка в качестве менеджера по управлению и оценке в одной из программ управления Госдепартамента США по работе с арабскими СМИ. По какой причине курдские боевики похитили агента Госдепа на севере Сирии, остается неизвестным.

Провинция Хасака

Турецкая боевая авиация наносит удары по боевикам из курдских радикальных организаций в зоне операции «Источник мира». Турецкий военный источник в Twitter (@temmuz1071) сообщает об авиаударе по курдским боевикам в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасака.

Напомним, ранее руководитель «Демократических сил Сирии» Мазлум Абди заявил о полном выводе всех формирований SDF из 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии. По его словам, боевики, которые совершают вылазки против турецких сил в регионе, не имеют отношения к созданным США SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.