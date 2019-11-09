Доцент СПбГУ Олег Соколов задержан по подозрению в убийстве. События дня. ФАН-ТВ

Историк Олег Соколов задержан по подозрению в убийстве Жуткая криминальная история разворачивается в Петербурге. Сегодня утром на реке Мойке был спасен 63-летний мужчина — с переохлаждением его доставили в больницу. Но шокирует, конечно, не это, а находка, которая ждала оперативников — рюкзак, где были травматический пистолет и отрубленные женские руки. Потерпевший, который вмиг стал подозреваемым, пытался утопить их в реке и, судя по всему, чуть не утонул сам. Еще больше поражает, что возможным убийцей, по данным ФАН, стал известный ученый, преподаватель СПбГУ Олег Соколов, хотя официально эта информация не подтверждена. По одной из версий, его жертва — 24-летняя студентка петербургского вуза. Сегодня ее останки, сильно обезображенные, а также пила были найдены в квартире Соколова. Он, к слову, один из крупнейших в России историков-специалистов по наполеоновским войнам. Кроме того, Соколов — чуть ли не отец-основатель военно-исторических реконструкций в нашей стране. Он лично не раз участвовал в постановках, а за свои профессиональные заслуги даже удостоился французского ордена Почетного легиона. В последние годы обрел широкую популярность у интернет-аудитории, причем не только своими лекциями, но и многочисленными скандалами. Один из них — научный спор с другим известным историком Евгением Понасенковым — на днях решался в суде. Соколов, по его собственным словам, одержал там победу, хотя у оппонента иная версия. А вот как теперь сложится уголовное дело об убийстве, узнаем в ближайшем будущем. Кстати, схожего рода скандал, но к счастью, без потерь, разгорелся в Петербурге чуть ранее. Пострадавшей тоже оказалась студентка: на днях в редакцию издания Nation News поступило письмо от девушки из РГПУ им. А.И. Герцена. Она открыто обвинила депутата городского ЗакСа Бориса Вишневского в непристойном поведении и призвала всех, кто стал жертвой домогательств, срочно обратиться в полицию. Сам Вишневский от обвинений отрекается, а письма называет клеветой. Но как бы то ни было, принуждению и кровопролитию в современном обществе не должно быть места.

Экс-мэр Истры Андрей Вихарев пустился в бега Не менее интересные новости приходят из Подмосковья. Бывший мэр Истры Андрей Вихарев, буквально на днях задержанный по делу о мошенничестве, неожиданно пустился в бега. По информации ТАСС, чиновника взяли под стражу 7 ноября, но сегодня объявили в федеральный розыск. Каким образом и, главное, куда ему удалось сбежать, пока не понятно. Официальных сведений на этот счет тоже не поступало, но, по версии журналистов, Вихарев — фигурант дела о крупном мошенничестве, причем в составе преступной группы. Точные цифры не называются, но речь идет, предположительно, о хищениях средств, выделенных на благоустройство улиц. В основном карьера Вихарева развивалась в Подмосковье. В ноябре 2018-го он встал во главе Истринского городского округа, но в своей должности не проработал и года. Пост он оставил в минувшем сентябре, как сам же заявил, якобы по состоянию здоровья. И, по странному совпадению, почти сразу стал фигурантом уголовного дела. Но теперь поймать беглеца, очевидно, будет нелегко.