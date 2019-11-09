Вильнюс, 9 ноября. Форум «Свободная Россия», председателем которого стал шахматист Гарри Каспаров, стартовал в Вильнюсе. Участники форума, многие из которых уже давно не живут в России, в очередной раз поразмышляют о том, как «страшно» жить в РФ.

В этот раз состав спикеров с трудом можно назвать звездным. На форуме не будет «главных оппозиционеров» Алексея Навального и Любови Соболь, не пригласили также семейство Гудковых и скандального депутата петербургского ЗакСа Максима Резника.

Зато в литовскую столицу приедут позабытая участница Pussy Riot Мария Алехина, потрепанная боями за наследство московская светская львица Божена Рынска, осужденный за попытку совершить теракт режиссер Олег Сенцов, журналист Аркадий Бабченко, правозащитник Лев Пономарев, медиамагнат Евгений Киселев и другие псевдоактивисты.

Главным гостем форума стал Сенцов, который отбывал в РФ наказание за попытку теракта в Крыму и впоследствии был выдан Украине в результате обмена удерживаемыми лицами.

«Впрочем, для «Свободной России» Сенцов – бывший узник совести и режиссер, пусть даже фильм его мало, кто досмотрел и оценил», — пишет «Политика сегодня».

Издание предположило, что теперь у украинского режиссера найдут спонсоры на его творческие опыты, ведь теперь он является «знаменитостью» и лидером антироссийских мнений.

Скорее всего, приедет на форум Бабченко — он там частый гость. Когда-то он был военным журналистом, а теперь блогер, который тиражирует посты об ужасах российской «агрессии» по отношению к Киеву. Оставшись без дохода после проигрыша пятого президента на выборах, он уехал в Израиль устраивать свою жизнь.

Всех этих «героев», кроме очень либеральных и проукраинских взглядов, объединяет лишь отсутствие хоть какого-то влияния на российское общественное мнение. Многие когда-то были профессионалами своего дела, а теперь их считают фриками, которые развлекают публику своими суждениями о РФ.