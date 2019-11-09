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Чубайс объяснил свои слова о советских гражданах — «идиотах»

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Чубайс объяснил свои слова о советских гражданах-«идиотах»

Москва, 9 ноября. Глава Роснано Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова о жителях СССР, которых он назвал «идиотами» и «лентяями».

Чубайс назвал передергиванием фактов и вырванной из контекста фразу из фильма шестилетней давности «Гибель империи» о жизни в СССР. На свой странице в социальной сети Facebook он предположил, что его «светлый образ» снова понадобился для мобилизации читателей».

«За свеженькую новость в этот раз решили выдать фразу из моего интервью, вышедшего в эфир около шести лет назад», — написал Глава Роснано.

Представитель Чубайса заявил, что «это передергивание фактов, фраза вырвана из контекста из фильма шестилетней давности».

Напомним, в документальном фильме Алексея Пивоварова под названием «Гибель империи» Чубайс заявил, что жизнь в СССР была построена на лжи и это понимали все, кроме «нескольких тысяч идиотов». Экс-министр финансов также добавил, что советские граждане были лентяями.

Ранее в эфире телеканала «Россия-1» Чубайс объяснил, почему «во всем виноват Чубайс». По словам главы Роснано, его сделали козлом отпущения и обвинили во всех неприятностях, которые случались с россиянами в девяностые годы. Впоследствии его отрицательную репутацию начали использовать разные политики для получения политических очков.

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Источник: РИА Новости
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