В Госдуме резко осудили США за незаконное выкачивание нефти в Сирии

Соединенные Штаты не скрывают, что их основная цель в Сирии — разграбление нефтяных богатств этой страны, принадлежащих всему сирийскому народу. Об этом, в частности, говорят данные, что США усиливают военную охрану сирийских нефтяных месторождений. По сообщению Анатолийского агентства, для этой цели командование США уже перебросило американских военнослужащих на военную базу «Сиррин».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что саморазоблачающее поведение США, которые даже не скрывают своих нефтяных аппетитов, — очередное яркое подтверждение того, что Вашингтон ведет в Сирии абсолютно колонизаторскую политику, без стеснения занимаясь грабежом ресурсов этой страны.

«Действия США в Сирийской Арабской Республике еще раз подтверждают, что американцы там действуют исключительно в интересах своего бизнеса, — подчеркнул политик в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вашингтон полностью игнорирует международное право, грубо нарушая суверенитет других государств, в данном случае Сирии».

Последние события — еще одно яркое тому подтверждение, отмечает зампред комитета Госдумы.

«В данном случае мы в очередной раз видим наглое вмешательство в суверенные дела Сирийской Арабской Республики, — говорит Швыткин. — США открыто заявляют, что «взяли под охрану» нефтяные объекты. Это делается с единственной целью: ради выкачивания, а точнее — воровства нефти, которая принадлежит всему сирийскому народу. Все, что США творят в Сирии, они делают исключительно с целью наращивания собственной денежной массы. При этом напомню — Соединенные Штаты вообще находятся на территории Сирии абсолютно незаконно, являясь агрессором».

«Мы резко осуждаем подобную незаконную деятельность Соединенных Штатов», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев напомнил о давних обещаниях Вашингтона вывести войска из Сирии после победы над ИГИЛ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1, ИГ1, запрещена в РФ). Однако затем США «забыли» об этих планах и совместно с курдскими террористами и недобитыми боевиками ИГИЛ начали воровать сирийскую нефть, прикрываясь разговорами о якобы «защите нефтегазовых месторождений».

Эту политику США уже осудили в Минобороны России и в МИД РФ. Аналитические материалы ФАН подробно рассказывают о преступном сговоре США с боевиками и террористами.

Напомним, курдские террористические группировки по договоренности с боевиками ИГИЛ ранее захватили нефтяные поля Аль-Омар и Аль-Танак, а также другие нефтегазовые месторождения на восточном берегу Евфрата. Под прикрытием США курды незаконно качают оттуда сирийскую нефть, контрабандой вывозя ворованное в другие страны. Незаконно находящиеся в САР войска США, поддерживающие курдов, выставили охрану возле месторождений, объявив, что окажут вооруженное сопротивление, если армия Сирии попытаются вернуть принадлежащие сирийскому народу ресурсы.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты намерены на неопределенный срок сохранить контроль над нефтегазовыми месторождениями в САР. Эспер пригрозил, что Пентагон использует военную силу для «защиты сирийских нефтяных ресурсов». В Вашингтоне не скрывают, что доходы от сирийской нефти идут в том числе на поддержание курдских террористов, однако, без сомнения, сами США также имеют от этого грабежа серьезную прибыль.

Федеральное агентство новостей неоднократно приводило свидетельства незаконного сговора США и курдских террористов ради грабежа нефти на территории Сирии.

Охранять ворованное помогают наемники из американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater, которые ранее «прославились» расстрелами мирных жителей в Ираке. Как сегодня Blackwater наводит свои порядки в Сирии, читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

Напомним также, что Дамаск в свое время потратил десятки миллиардов долларов на разработку нефтегазовых месторождений на севере САР, которые принадлежат всему сирийскому народу.

1 Организация запрещена на территории РФ.