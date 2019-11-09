Власти США давят на суд, пытаясь изменить бредовые обвинения Мюллера в деле «Конкорда»

Вашингтон, 9 ноября. Правительство США ищет возможности изменить нынешнее обвинительное заключение в отношении компании Concord Management, которую бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр голословно обвинили «во вмешательстве» в американские выборы в 2016 году. Это следует из опубликованного приказа федерального судьи США Дабни Фридрих, которой поручено заниматься делом «Конкорда».

При этом в опубликованном варианте приказа судьи скрыта причина, по которой американское правительство запрашивает замену обвинительного заключения. Отмечается, что решение будет принято после того, как суд получит дополнительные сведения от правительства США. В частности, речь идет о том, как новое обвинительное заключение может повлиять на ранее поданные ходатайства. Старт судебных слушаний пока назначен на 6 апреля 2020 года.

Судья также интересуется, какие цели ставит перед собой правительство США.

«Ожидает ли правительство добавления дополнительных ответчиков, стремится добавить обвинения, развить сговор», — говорится в документе.

Остальные предложенные судьей варианты скрыты от просмотра.

Согласно тексту опубликованного приказа, Фридрих рассчитывала получить ответы на вопросы до 28 октября. Однако даже развернутые ответы не гарантируют, что суд удовлетворит просьбу правительства США, передает «Политика сегодня». Замена обвинений в случае отсутствия доказательств противоречит принципу защиты от необоснованных судебных преследований и превратит будущие судебные разбирательства в пародию на себя. Вероятно, правительство США понимает, что доказательств по делу нет и не может быть, и пытается спасти репутацию корректировкой бредовых обвинений Мюллера.

Напомним, следы «вмешательства» России в выборы президента США Вашингтон ищет с 2016 года. В апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал «дело о вмешательстве», опубликовал доклад, в котором был вынужден признать, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось. При этом завершившееся провалом расследование обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов.

Сам Мюллер подал в отставку после требований компании «Конкорд», владельцем которой является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Компания подала в суд на спецпрокурора Мюллера и генпрокурора Барра. Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье уверен, что оба они преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.