США и Украина торпедируют Минский процесс провокацией с «Азовом»

Представители украинской власти и послы ряда западных государств 7 ноября 2019 года посетили украинские позиции в районе населенного пункта Петровское (Богдановка) в Донецкой области, где сегодня начался очередной этап разведения сил и средств противоборствующих сторон.

Тейлор оскандалился

Во время состоявшего в четверг визита временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор огорошил присутствующих неожиданным заявлением о том, что Киев имеет возможность ввести подразделения полиции и нацгвардии на участки разведения сторон — существующие и формирующиеся, к которым относятся Петровское и Золотое.

Принимавший участие в визите украинский министр МВД Арсен Аваков всецело поддержал высказывания Тейлора, подчеркнув, что у Киева есть все средства для осуществления такого патрулирования и контроля нейтральной зоны. При этом обоих абсолютно не смутило то, что их заявления полностью противоречат букве и духу Минского процесса.

Скандальное заявление Тейлора вызвало совершенно логичное непонимание у донецких республик. В частности, руководитель ЛНР Леонид Пасечник заявил, что при таком сценарии мнимого разведения сил аналогичные права возникают и у народных республик. И что они могут также ввести в демилитаризованную территорию Донбасса подразделения министерства госбезопасности или внутренних сил. При этом разведение сторон на новых участках будет просто невозможным.

Почему же представитель США препятствует мирному процессу в Донбассе, подстрекая Украину де-факто блокировать разведение войск?

США и Украина против ООН

Напомним, что в соответствии с пунктом 8 Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, которое было подписано еще три года тому назад, 21 сентября 2016 года, военнослужащие вооруженных сил Украины и представители других вооруженных формирований «незалежной» не могут находиться на согласованных участках по завершению разведения сил и средств на них.

Эти требования абсолютно симметричны: вооруженные формирования народной милиции отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ДНР и ЛНР) также должны полностью покинуть демилитаризованную зону. После разведения сил в ней разрешено находиться только уполномоченным офицерам Совместного центра контроля и координации (СЦКК), в чьи задачи входят исключительно контрольные и мониторинговые функции.

Интересно то, что данное Рамочное решение является фактически исполнительной частью и дополнением к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был одобрен Советом Безопасности ООН 12 февраля 2015 года. Таким образом, терминология Рамочного решения возникла не на пустом месте — а в виде цитирования в рабочем документе положений резолюции S/RES/2202 (2015) от 17 февраля 2015 года, утвержденной Совбезом ООН.

Это дополнение к Комплексу мер определяет, что под термином «вооруженные силы Украины» в нем и в сопутствующих документах понимаются не только вооруженные силы Украины, но и национальная гвардия Украины, а также другие воинские формирования и правоохранительные органы этой страны. Таким образом, никаких отдельных лазеек для «полиции» или «национальной гвардии» в документах ООН просто нет — все эти украинские подразделения считаются вооруженными силами.

Единственным подразделением нацгвардии Украины, которое могло бы, в соответствии с «планами» Тейлора и Авакова, осуществлять «наведение порядка» на участке разведения сторон в районе Петровского после вывода оттуда народной милиции ДНР и ВСУ, является 18-й полк «Азов», известный своими праворадикальными взглядами. Достичь такого эффекта можно с использованием «добровольцев», причастных к Азову, — ровно в той же манере, как это было чуть ранее продемонстрировано в Золотом.

Напомним, тогда ставший широкоизвестным разговор президента Владимира Зеленского с восклицанием «Лох ли я?» состоялся после обнаружения целого подпольного арсенала, находившегося в распоряжении неких «ветеранов зоны АТО», связанных именно с «Азовом» и с его условно-гражданской частью — «Национальным корпусом».

Кстати, никаких особых ограничивающих действий в отношении украинских «ветеранов» никто так и не предпринял — им просто позволили убрать обнаруженное оружие с глаз долой и легко пожурили на камеру.

«Азов»: нацисты под «крышей» МВД

Показателен еще один факт: в октябре 2019 года группа американских конгрессменов обратилась в Госдеп США с требованием внести украинский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций как ультраправую националистическую группировку. Конгрессмены отмечали, что данное формирование является организацией, пропагандирующей превосходство белой расы, и выступает с отрыто фашистскими заявлениями.

Кроме того, на сегодняшний день в США уже законодательно запрещено выделение ассигнований Пентагону на финансирование любых программ, связанных с полком «Азов», из-за его нацистского характера.

При этом об украинском положении и поддержке «Азова» известно практически все: его бессменным куратором и спонсором всегда являлся Арсен Аваков. А приписанная к МВД структура полка «Азов» является лишь «вершиной айсберга» в целой сети разветвленных неонацистских и националистических организаций на территории Украины, подконтрольной Киеву.

Таким образом, мир наблюдает крайне неприглядную картину: допуская возможность введения в район разведения сторон неонацистского полка «Азов» или подобных ему формирований, американский временный поверенный Тейлор фактически поощряет Киев на передачу этого района под контроль организации, которая даже в США рассматривается как террористическая.

В том же случае, если ведомство Авакова пойдет на ввод в демилитаризированную зону регулярных сил полиции и национальной гвардии, Киев фактически нарушит не только букву, но и дух подписанного им самим Рамочного решения и, опосредованно, — резолюции Совбеза ООН.

Киев и Вашингтон хотят войны

Напомним, что в соответствии с пунктом 9 все того же Рамочного решения, нахождение сил и/или средств на участках разведения является прямым нарушением режима прекращения огня — на которое руководство вооруженных сил Украины должно оперативно реагировать для его устранения.

Этот пункт показывает, что сама идея нахождения в районах разведения каких либо вооруженных подразделений, включая украинские нацгвардию и полицию, полностью противоречит Рамочному решению и тем принципам, которые были положены в основу Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Однако, как мы видим, в задачу Тейлора и Авакова как раз и входила попытка полного дезавуирования и наглого саботажа процесса разведения войск в Донбассе. Это сполна характеризует Украину как нарушителя ею же подписанных соглашений, а Соединенные Штаты — как неумелого провокатора и разжигателя войны.