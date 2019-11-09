Стабильность либо нестабильность на Украине — это всегда заслуга США, считает политолог

Государственный секретарь США Майкл Помпео проговорился. Выступая в Берлине в Фонде Кербера, он хвастливо заявил, что нынешней «стабильностью» Украина обязана Соединенным Штатам. Помпео сказал, что это «проект», над которым Америка упорно работает. Прозвучали и гордые фразы о предоставленной Дональдом Трампом «не раз, не два, а целых три» помощи в обеспечении Украины вооружением против «российской агрессии».

Украинские политики давно уже находятся под внешним управлением американцев и соотносят свои слова и действия с их интересами, считает политолог и координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин. Выяснилось, что США, если захотят, могут надавить и на Арсена Авакова, который негласно командует боевыми батальонами вроде «Азова», и на Петра Порошенко, который еще совсем недавно кричал «ни шагу назад!», критикуя отведение вооруженных сил.

«Заявление госсекретаря США носит символичный характер, — сказал Бредихин. — Ведь делается оно во время развода войск в населенных пунктах Петровское и Золотое. Помпео таким образом говорит, что Америка смогла оказывать влияние не только на Зеленского как на президента, но и напрямую на министра внутренних дел, который вроде бы как его подчиненный и который был изначально против развода войск. Это говорит о том, что США могут контролировать на Украине буквально каждого крупного политического деятеля».

Соединенные Штаты напрямую признали свое активное участие в украинской политике не просто так, считает политолог. Это делается ради международного признания и повышения престижа — американцы как бы отбирают у Киева победу в реализации «формулы Штайнмайера» и говорят, что теперь именно они будут определять судьбу Восточной Европы, раз им оказалась по плечу такая сложная задача.

«С другой стороны, как мы знаем, у Америки также отлично получается организовывать и «нестабильность», — заметил Бредихин. — США выгодно, чтобы были радикалы, им выгодно, чтобы в Херсонской области были не только представители украинских националистических групп, но и «Исламского государства»1 (запрещено в РФ. — Прим. ФАН). Откуда оно там? Естественно, от американцев, только они могли их туда завезти. Соответственно, Америка имеет большой набор инструментов, чтобы влиять на украинскую политику — как в хорошую, так и в плохую сторону».

На Украине находится очень много американских инструкторов, сказал политолог, и в любой момент они могут начать действовать — например, разыграть западноукраинскую карту, что вызовет всплеск сепаратизма во Львовской области.

«США уже 10 лет как плотно обосновались в украинской политике, — резюмировал Бредихин. — Достаточно только посмотреть на их посольство в Киеве — это же настоящая база НАТО. И именно оттуда идет реальное управление политическими, экономическими и даже социокультурными процессами на Украине».

1 Организация запрещена на территории РФ.