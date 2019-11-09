Сбежавший в Европу Губайдулин призывает россиян скинуть ему денег на «счастливую жизнь»

Обвиняемый в применении насилия к представителю власти и уехавший из России программист Айдар Губайдулин в интервью «Новой газете» назвал причины, по которым решил скрыться от правосудия, сбежав в Европу.

Фигурант скандального «московского дела» о незаконной акции протеста в российской столице 27 июля текущего года покинул страну после того, как ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом прессе стало известно в середине октября от его адвоката Максима Пашкова. При этом Губайдулин решил уехать из России, несмотря на подписку о невыезде, после чего власти страны объявили молодого человека в международный розыск.

Сбежавшие «патриоты» не отказываются от денег «в новой жизни»

«Новая газета» опубликовала первое после «побега» интервью 26-летнего активиста, в котором он признался, что на его решение повлиял приговор, вынесенный Константину Котову. По словам Губайдулина, его «коллега» получил четыре года лишения свободы «за абсолютно мирные пикеты, не нарушая какой-то закон». Молодой человек также отметил, что решиться на отъезд из России ему было достаточно легко, учитывая, что он планировал провести не один год за границей.

Губайдулин добавил, что возвращаться на родину не собирается, по крайней мере, до тех пор, пока в стране не начнет меняться политическая ситуация. В ближайшее время, как отметил активист, он планирует каким-то образом помогать из-за границы другим «политзаключенным» и фигурантам «московского дела», если у него будут для этого время и силы.

«Я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом. Россия обязательно будет свободной, и я буду прилагать все усилия для этого», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Губайдулин, не забыв при этом указать номер банковского счета для тех, кто хочет помочь ему «в новой жизни».

Западным спонсорам надо угождать

Однако, пытаясь выставить откровенных нарушителей закона некими борцами за справедливость, «Новая газета» упускает из виду тот факт, что состоявшиеся минувшим летом в Москве митинги были заранее спланированными акциями по срыву единого дня голосования. К такому выводу пришли журналисты Федерального агентства новостей в ходе проведенного ими расследования.

При этом во главе «оппозиционеров», которые даже не понимают, ради чего они выходят протестовать, стоят руководитель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный, его помощница Любовь Соболь и другие ярые либеральные деятели. Но толпа их «марионеток», идущая в качестве пешек на прямое столкновение с представителями власти, вряд ли понимает, что все эти «политические страсти» нагнетаются сторонниками Навального исключительно ради одной цели — получить очередную порцию финансирования от западных спонсоров.

Красиво жить не запретишь

Но для простого обывателя разыгрывается спектакль, исполнителей главных ролей в котором меньше всего заботит ситуация в стране, ведь денежные средства, получаемые на проведение акций протеста, можно потратить на поездки за границу и вечеринки. Здесь стоит вспомнить недавний «тайный отдых» Любови Соболь и ее семьи в Италии на деньги подписчиков, отправляющих пожертвования для погашения штрафов помощницы Навального.

Именно ради красивой жизни руководители этой «оппозиционной шайки» и пытаются обратить внимание общественности на «бесчинства», устраиваемые властями, но факты говорят о другом. А именно о том, что провокаторы, применившие противоправные действия в отношении представителей власти в ходе митинга в Москве, получили справедливое и при этом довольно мягкое наказание. Одни были помещены под домашний арест, другие выпущены под подписку о невыезде, а некоторые и вовсе были освобождены. И нет ничего удивительного в том, что Айдар Губайдулин покинул родную страну, ведь в случае отмены приговора или вынесения ему мягкого и адекватного наказания за очевидное правонарушение так громко кричать о «зверствах режима» уже не получится.

Конечно, справедливое правосудие не играет на руку либеральным «оппозиционерам» во главе с Навальным, потому что это не приносит им прибыли. Поэтому глава ФБК набирает в свои ряды неадекватных личностей, угрожающих расправой детям правоохранителей, персонажей, уличенных в хранении контента с детской порнографией, и людей, которых легко втянуть в эти игры, прикрываясь борьбой за «справедливость» и права «политзаключенных».