Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 9 ноября.

Российская певица Полина Гагарина покинула студию песенного конкурса «Голос» со слезами на глазах. Гагарина в слезах покинула студию «Голоса».

Видеорегистратор в автомобиле актера драмтеатра Минусинска Виктора Бубенкова запечатлел момент смертельного ДТП. Появилось видео момента гибели красноярского актера в ДТП.

Помпео заявил, что гордится предоставленной Украине материальной помощью для защиты от «российской агрессии». Помпео признал, что Украина является американским проектом.

В связи с антироссийским решением суда ООН по жалобе Киева в Госдуме сравнили Украину с ядовитой стрелой, пущенной в РФ. После антироссийского решения суда ООН в Госдуме сравнили Украину с ядовитой стрелой.

Отец погибшего актера из сериала «Физрук» Дмитрий Клинаев принял участие в восьмом сезоне шоу «Голос» в память о сыне. Отец погибшего актера из сериала «Физрук» спел на «Голосе» в память о сыне.

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге эвакуировали из-за угрозы взрыва. Первый комитет ГА ООН продолжит работу в США после скандала с визами. Чаплин: признание православного раскола на Украине — итог давления со стороны Запада. В России изменится расчет по тарифу на мусор. События дня. ФАН-ТВ.

Глава Роснано Анатолий Чубайс резко высказался о руководстве и жителях СССР, которых он назвал идиотами и лентяями. Чубайс назвал жителей СССР лентяями и идиотами.

Украина и ДНР запустили белую ракету, подтвердив готовность к разведению сил в Петровском, передает корреспондент ФАН. ДНР и Украина запустили белые ракеты, подтвердив готовность к разведению.

Врач Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться зимой, которую синоптики назвали «вишневой». Врач рассказал, какие опасности несет россиянам «вишневая» зима.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко считает, что Украину ждет отделение Львова и Закарпатья. Украине предрекли развал по примеру Югославии.