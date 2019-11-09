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СК завел дело на экс-главу Элисты, заподозрив его в присвоении муниципальной Toyota Camry

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СК завел дело на экс-главу Элисты, заподозрив его в присвоении муниципальной Toyota Camry

Элиста, 9 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении главы города Элиста по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Соответствующая информация появилась на официальном сайте следственного управления СК РФ по Калмыкии.

Бывшего председателя Элистинского городского собрания — главу города Элиста подозревают в том, что он в 2014-2015 годах совершил ряд незаконных действий по изъятию из муниципальной собственности автомобиля Toyota Camry и передаче его в собственность одному из родственников. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что задержанного по подозрению в должностных преступлениях бывшего главу города Истра Московской области Андрея Вихарева объявили в федеральный розыск. Напомним, его задержали по подозрению в должностных преступлениях.

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